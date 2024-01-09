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Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Вербового

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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В районе Вербового на запорожском направлении экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» новороссийских десантников уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) со скоплением пехоты. Кадры боевой работы экипажа 9 января опубликовало Минобороны России.

Действуя в районе населенного пункта Вербовое, экипаж «Солнцепека» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес огневое поражение укрепленному опорному пункту ВСУ, уничтожив большое количество пехоты противника, укрывавшейся в нем.

«Наша основная задача — своевременно прибыть в район выполнения боевой задачи, оперативно и качественно отработать по цели и так же быстро убыть в тыловой район, чтобы враг не смог нас засечь», — рассказал механик-водитель «Солнцепека» с позывным Дизель.

Десантники атаковали 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам, после чего оперативно перевели боевую машину в походное положение и покинули огневую позицию под прикрытием группы огневой поддержки.

Контроль и корректировку стрельбы осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые зафиксировали поражение целей.

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Ранее в этот день сообщалось, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» на одном из участков южнодонецкого направления атаковали опорный пункт ВСУ в лесополосе. Подразделение выдвинулось на позиции противника под прикрытием огня крупнокалиберного пулемета. Огневое сопровождение группы обеспечивала артиллерия, находящаяся на замаскированных закрытых позициях.

Ранее, 5 января, в Минобороны сообщили, что российские разведчики обнаружили скопление боевиков ВСУ к северо-западу Артемовска. После передачи координат противник был уничтожен расчетами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» и «Корнет».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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