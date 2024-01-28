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NYT сообщила о возможной отправке арабских миротворцев в сектор Газа

NYT: дипломаты обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в Газу
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Иностранные чиновники обсуждают возможную отправку арабских миротворческих сил в сектор Газа для помощи палестинской администрации после завершения палестино-израильского конфликта. Об этом в субботу, 27 января, сообщила газета The New York Times.

Предполагается, что после окончания конфликта миротворцы будут помогать палестинской администрации в поддержании порядка в анклаве.

Представители Израиля отвергают эту идею. По их мнению, в регионе должны располагаться «многонациональные силы под контролем Израиля». Против этого выступают уже представители арабского мира.

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22 января телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата сообщил, что переговоры по освобождению оставшихся пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием ХАМАС о постоянном прекращении огня. Тогда же газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

Ранее, 18 января, Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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