В районе частичного обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону введут режим ЧС

В районе пятиэтажки в Ростове-на-Дону, где произошло обрушение стены, введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 27 января сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

«Сейчас составляются списки по жителям, которым необходимо жилье маневренного фонда. В полночь проводит администрация города заседание комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС), вводят режим ЧС по этому объекту», — приводит его слова ТАСС.

Бодряков добавил, что всего в доме 156 жилых помещений, официально зарегистрированы 247 человек. На момент обрушения там находились 95 граждан, которых эвакуировали. По данным замгубернатора, сейчас прорабатывается вопрос о выделении средств из областного бюджета на покупку новых квартир для собственников жилья.

Отмечается, что в настоящий момент существует угроза обрушения подъезда в пятиэтажке.

Об обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону стало известно ранее вечером 27 января. На кадрах, опубликованных жителями в соцсетях, видно, что часть стены с одной стороны дома обвалилась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, из дома были эвакуированы все жильцы. В Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ по Ростову-на-Дону сообщили о начале процессуальной проверки по данному факту. Отмечается, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным.