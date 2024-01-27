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В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии

Съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии за освобождение Освенцима
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) началось со слов благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей. Речь 27 января произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан.

«Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 млн солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», — сказала она, ее выступление транслировалось на сайте партии.

Она также напомнила, что узники концлагеря Аушвиц были освобождены советской армией, а не представителями союзных армий, как об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дан указала на то, что величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами, а партия ССВ стремится сохранить память об этом.

Кроме того, она подчеркнула, что ужасы Освенцима стали возможны в тени войны, именно поэтому на сегодняшний день важно иметь в парламенте партию мира.

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В заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК по случаю годовщины освобождения Освенцима, утверждается, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)». Представительство России при Евросоюзе (ЕС) назвало это ошибкой и призвало Еврокомиссию исправить ее.

Накануне президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв холокоста заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что память о победе для страны священна, а ее сбережение является принципиальной позицией РФ и ее общества.

В 2005 году Генассамблея ООН подписала резолюцию о создании Международного дня памяти жертв холокоста. Его датой определили 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название — Аушвиц), находившийся на польской территории. За время его работы здесь было убито более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.

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