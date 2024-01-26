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27 января — Международный день памяти жертв холокоста: история памятной даты

Россияне отметят Международный день памяти жертв холокоста 27 января
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Фото: commons.wikimedia.org
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Ежегодно 27 января во всем мире отмечают Международный день памяти жертв холокоста. В 2024 году он выпадает на субботу. Об истории и значении этой даты читайте в материале «Известий».

Международный день памяти жертв Холокоста в 2024 году — история

Слово «холокост» происходит от древнегреческого holocaustosis, что переводится как «всесожжение» или «уничтожение огнем». В современной истории так называют политику фашистской Германии и ее союзников по уничтожению еврейского народа в период с 1933 по 1945 год. За это время от пыток, болезней, непосильного труда и бесчеловечных экспериментов погибло около 6 млн евреев. Жертвами фашистского режима также стали миллионы граждан Советского Союза, стран Европы и США.

В основе идеологии холокоста лежит теория о превосходстве арийской расы над другими народами, которые считаются неполноценными. Она возникла в конце XIX века среди представителей движения пангерманистов, которые выступали за политическое, этническое и языковое единство Германии. Евреи в этой концепции представлялись как враги германской нации, которые неизбежно приведут ее к гибели.

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После прихода к власти в 1933 году Национал-социалистическая немецкая рабочая партия во главе с Адольфом Гитлером сделала антисемитизм одной из главных составляющих своей программы. Два года спустя были введены Нюрнбергские законы, которые фактически лишали гражданства всех, у кого не было «германской крови». В первую очередь это относилось к евреям и цыганам.

В ноябре 1938 года состоялась так называемая Хрустальная ночь. Жители Германии массово крушили дома и магазины евреев, нападали на представителей этого народа. Формальной причиной погромов стало убийство немецкого посла Эрнста фом Рата в Париже, которое совершил еврей Гершель Гриншпан, так как его родных насильно депортировали в Польшу. После этого под предлогом «праведной мести» руководство рейха начало планомерное уничтожение еврейских общин.

Нацисты стремились полностью выдворить евреев из страны, однако людям было некуда бежать. Европейские страны не желали принимать беженцев. Кроме того, у евреев отбирали документы, из-за чего они не могли пересечь границу. Всего с 1933 по 1939 год Германию покинули 330 тыс. евреев. Многие из них осели в странах Прибалтики, в Польше, на Украине, где подверглись гонениям уже во время Второй мировой войны.

После начала боевых действий в 1939 году на оккупированных территориях нацисты начали создавать гетто — небольшие поселения, куда принудительно отправляли евреев. Там царили голод и антисанитария. Людям не хватало места, у них отбирали документы, личные вещи, пленных нагружали непосильной работой.

Но хуже всего приходилось тем, кто попадал в концентрационные лагеря, или лагеря смерти. Если в гетто у человека еще было имя, то в лагере у него оставался только номер. Большая часть пленных, поступавших туда, сразу уничтожалась: людей расстреливали, сжигали, травили угарным газом в камерах. Остальных подвергали пыткам, морили голодом, ставили над ними эксперименты.

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Наиболее известными концлагерями являются Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Берген-Бельзен и Арбайтсдорф. Точное число погибших там установить невозможно, однако только в Освенциме, по разным оценкам, были замучены от 1,5 млн до 4 млн человек, большинство из которых были евреями.

Бесчеловечная жестокость нацистов во Второй мировой войне потрясла весь мир. Принятая ООН в 1948 году Всеобщая декларация прав человека стала своего рода обещанием мирового сообщества, что этот кошмар не повторится вновь. В 2005 году Генассамблея ООН подписала резолюцию о создании Международного дня памяти жертв холокоста. Датой торжества стало 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников Освенцима.

Международный день памяти жертв холокоста в 2024 году — значение

День памяти жертв холокоста — это напоминание всему миру о том, к чему приводят слепая ненависть и фанатизм. Он направлен на сохранение памяти о тех, кто погиб от рук нацистов, чтобы подобная трагедия больше никогда не случилась. Рассказывая их истории, международные общественные организации также надеются привлечь внимание к проблеме антисемитизма, расизма и других форм нетерпимости, которые могут привести к насилию по отношению к какой-либо группе людей.

Международный день памяти жертв холокоста в 2024 году — традиции

В этот день по всему миру проходят различные памятные акции: возложение цветов, встречи с теми, кто смог пережить холокост, и их родными, церковные службы. Крупные церемонии традиционно проводят в штаб-квартире ООН, мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме и других знаковых местах.

Музеи по всему миру готовят к этой дате выставки, посвященные жизни людей в концлагерях. СМИ публикуют статьи, видеоролики и другие материалы о холокосте и его последствиях, а в учебных заведениях проходят тематические уроки.

В Израиле также есть национальный День памяти жертв холокоста — Йом Ашоа. По еврейскому календарю его отмечают на 27-й день месяца нисана. В 2024 году эта дата соответствует 5 мая. В этот день отменяются все развлекательные мероприятия, а по телевидению транслируют памятные церемонии и документальные фильмы о холокосте. В 10 часов утра во всех уголках страны звучит сирена. В этот момент не важно, чем занимаются граждане, — они останавливаются, чтобы почтить память погибших.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Международного дня памяти жертв фашизма.

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