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Представительство РФ при ЕС указало на ошибку фон дер Ляйен в заявлении о холокосте

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Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET
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Представительство России при Евросоюзе (ЕС) обнаружило ошибку в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв холокоста.

В заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК по случаю годовщины освобождения Освенцима, утверждается, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)».

Российское дипломатическое представительство назвало это ошибкой и призвало Еврокомиссию исправить ее.

«Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска», — говорится 27 января в публикации постпредства России при ЕС в соцсети X (бывш. Twitter).

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В 2005 году Генассамблея ООН подписала резолюцию о создании Международного дня памяти жертв холокоста. Его датой определили 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название — Аушвиц), находившийся на польской территории. За время его работы здесь было убито более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.

Накануне президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв холокоста заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что память о победе для страны священна, а ее сбережение является принципиальной позицией РФ и ее общества.

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