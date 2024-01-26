Путин заявил о начале в 2025 году строительства атомного ледокола «Сталинград»

Атомный ледокол «Сталинград» будет заложен в 2025 году. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин.

«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его «Сталинград», — сказал глава государства.

Также Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола прошла на верфи Балтийского завода. Ледокол получил название в память о подвиге города-героя, о его защитниках и жителях.

Месяц назад, 25 декабря, Владимир Путин заявил об укреплении РФ своей морской мощи на всех стратегических направлениях. Он рассказал, что у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.

До этого, 19 декабря, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности, перед ними в 2024 году поставлены масштабные задачи. Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения.