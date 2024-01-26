Российский МИД осудил спонсоров атаки ВСУ на Ил-76

Москва решительно осуждает тех, кто сделал атаку Вооруженных сил Украины на Ил-76 возможной, без поддержки из-за рубежа подобных терактов не было бы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслировался в прямом эфире 26 января.

«Киевский режим не прекращает совершать кровавые террористические акты. К этому его, как вы видите, активно подстрекает коллективный Запад, который безудержно накачивает ВСУ оружием, боеприпасами, направляет иностранных наемников, обучает украинских военных», — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что недавний обстрел ВСУ рынка в Донецке оказался самым жестоким военным преступлением Украины за последние годы.

Говоря о крушении Ил-76, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что киевские власти знали о нахождении в самолете пленных ВСУ и намеренно сбили транспортное средство.

«В Киеве прекрасно знали об этом рейсе и о его гуманитарной составляющей, но все равно отдали приказ на уничтожение», — заявила она.

Захарова также подчеркнула, что ВСУ сначала пытались «порадоваться и отчитаться об удачно проделанной работе» перед своим народом, а потом начали все отрицать и перекладывать всю вину за случившееся на Россию.

Совершая подобные злодеяния Киев пытается побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи, которая в последнее время угасает, отметила Захарова.

«Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы», — сказала она.

Представитель МИД РФ также призвала другие страны выступить против терактов Украины.

«Еще раз призываем все ответственные правительства, международные структуры не оставаться в стороне и выступить с осуждением этих жестоких терактов», — заявила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что молчание стран Запада говорит об их соучастии в преступлениях Киева.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Однако позже стало известно, что Франция отклонила запрос РФ о проведении заседания СБ ООН 24 января. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза, при этом Париж запланировал заседание по сбитому Ил-76 на вечер 25 января в попытке прикрыть Киев.

В тот же день во время заседания Полянский заявил, что все детали, связанные с крушением самолета, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе.