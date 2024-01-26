Похолодание до -44 градусов спрогнозировали в Приангарье

Синоптики спрогнозировали похолодание до -44 градусов в Иркутской области. Местами пройдет небольшой снег.

27 января ветер в регионе усилится до 5–10 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит -23…-28 градусов, при прояснении — до -38 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

28 января ветер ослабнет до 4–9 м/с. Температура воздуха при прояснении будет составлять -33… -38 градусов. В Катангском, Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах похолодает до -39… -44 градусов. В дневные часы ожидается -29… -34 градуса.

Ранее синоптики спрогнозировали оттепель до +3 градусов в Псковской области. Колебания температур ожидаются до начала февраля.