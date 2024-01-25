Оттепель до +3 градусов спрогнозировали в Псковской области
Синоптики спрогнозировали чередование морозов и оттепели в Псковской области. Температура будет колебаться от –5 до +3 градусов.
26 января в регионе ожидается небольшой снег, местами возможен мокрый снег. На дорогах образуется гололедица, пишет Псковская лента новостей. Скорость ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 0…–4 градуса.
До начала февраля в Псковской области ожидается неустойчивый характер погоды. По ночам температура будет падать до –5 градусов, максимальная дневная температура составит +3 градуса. При этом ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, уточняет Псковское агентство информации. Колебания температур приведут к усилению гололедицы.
Ранее синоптики сообщили о завершении оттепели в Москве 26 января. Столица окажется на восточной периферии циклона.