Синоптик заявил об окончании оттепели в Москве 26 января

Оттепель в Москве закончится в пятницу, 26 января. Об этом 25 января заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Я бы не стал говорить, что нас ждет экстраординарное или сильное похолодание, но то, что мы из оттепели уйдем в зону отрицательных температур уже начиная с завтрашнего дня — это да. А в воскресенье температура будет примерно соответствовать климатической норме», — сказал он ТАСС.

Леус также сообщил в своем Telegram, что 25 января столица окажется на восточной периферии циклона. В городе сохранится пасмурная погода, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег, в отдельных районах не исключены переохлажденные осадки. На дорогах и тротуарах будет гололедица.

Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил, что температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –1…+1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до –5. В Московской области прогнозируют от –4 до +1 градуса, ночью похолодает до –8.

22 января руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что большую часть текущей недели температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы.