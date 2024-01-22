Синоптик рассказал о погоде на неделю в Москве
Большую часть текущей недели температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы, в среду в столицу придет оттепель. Об этом «Известиям» в понедельник, 22 января, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, уже к вечеру вторника, 23 января, температура воздуха днем повысится до –1…–4 градусов, вместе с чем пройдет небольшой снег. В этот день также ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный с порывами до 12–14 м/с.
«Самые теплые дни на этой неделе — 24 и 25 января. В среду в Москву придет оттепель — в этот день и в четверг ожидается от 0 до +1 градуса. Однако в четверг погода будет несколько иной, так как с запада подойдет циклон, который принесет с собой снег и мокрый снег», — рассказал Шувалов.
В пятницу, по его словам, также ожидается близкая к 0 градусам температура и осадки. Вместе с этим придет восточный циклон и начнется рост давления, который приведет к тому, что в выходные температура понизится до –4…–9 градусов.
19 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что, несмотря на оттепель, сугробы останутся высокими и не успеют растаять.