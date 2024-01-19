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Вильфанд предупредил москвичей о высоких сугробах и оттепели на следующей неделе
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Вильфанд предупредил москвичей о высоких сугробах и оттепели на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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На следующей неделе в Москве прогнозируется оттепель, но сугробы останутся высокими. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в пятницу, 19 января.

По словам синоптика, 23 января начнется изменение погоды, к столице опять будет приближаться циклон, в ночь на вторник прогнозируется –14...–9 , а днем уже повышение температуры до –6...–1 градуса.

«24 и 25 января погода будет оттепельная, в среду ночью –4...–2, а днем –3...+1 градус. В четверг и ночью, и днем будет от –3 до +1 градуса и снег уже более заметный, поэтому таять сугробы не будут, не успеют, и всё равно они будут большие», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что уже к следующим выходным оттепель прекратится.

«В выходные, 27–28 января, будет небольшой снег, ночью около –10, а днем около –5 градусов, комфортная погода, негативных условий не будет», — заключил Вильфанд.

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Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о грядущих морозных выходных без осадков в Москве.

«Выходные мы встретим со свежим выпавшим снегом высотой 5–10 см. Но это свежий снег, который ляжет на те 30–35 см, которые уже есть. Поэтому высота снежного покрова приблизится к 50 см», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что на потепление рассчитывать не приходится, так как теплый фронт проходит южнее столицы, передает RT.

Накануне метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный буран начал накрывать Москву.

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