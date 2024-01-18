Москвичей предупредили о наступлении на город снежного бурана
Снежный буран начал накрывать Москву, к вечеру погодная ситуация станет хуже. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 18 января.
«Москву накрывает снежный буран! Видимость во Внуково резко ухудшилась до 1 км. Порывы ветра —14 м/с. Метель. К вечеру погода ухудшится», — написал он.
Метеоролог предупредил, что на дорогах возникнет транспортный коллапс, и призвал горожан пользоваться метро, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям, что погода в Москве на праздник Крещения в этом году будет относительно теплой, но ненастной.
По ее словам, уже в четверг увеличится облачность, начнется снег, местами сильный, поднимется метель, сообщает телеканал «Звезда». Порывы ветра днем 18 января могут достигать 17–22 м/с. Снегопад уменьшится только во второй половине дня 19 января, передает RT.