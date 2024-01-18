Метеоролог рассказала о погоде на Крещение

Погода в Москве на праздник Крещения в этом году будет относительно теплой, но ненастной, рассказала «Известиям» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Уже в четверг увеличится облачность, начнется снег, местами сильный, поднимется метель, сообщила она. Порывы ветра днем 18 января могут достигать 17–22 м/с.

«Погода будет крайне неблагоприятная для автотранспорта и для людей, которые пойдут в церковь на службу в Крещенский сочельник», — отметила Позднякова.

Температура воздуха днем, по ее словам, составит –2…–4 градуса. До середины крещенской ночи столбик термометра будет подниматься. Температура в Москве составит от 0 до –2 градусов, а местами и до +1. При этом осадки сохранятся.

К вечеру 19 января в столице будет подмораживать до –5, в Подмосковье — до –7. Морозы окрепнут к вечеру воскресенья, когда температура воздуха может доходить до –18 градусов.

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