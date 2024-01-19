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В белом танце: московские снегопады ушли в Поволжье и на Урал

Высота сугробов в столице достигла максимума этой зимы
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за последние сутки — это максимум нынешней зимы, сообщили «Известиям» метеорологи. В Подмосковье же это показатель составил 40%. Пока в столичном регионе борются с последствиями обильного снегопада, циклон продолжает движение по центральной России. В субботу метели обрушатся на Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Из-за погодных условий уже ограничено движение на трассах Татарстана, Оренбургской области, республиках Марий Эл, Башкирии и Удмуртии. Операторы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» отмечают серьезный рост звонков от автомобилистов, попавших в снежную бурю.

Без рекордов

За сутки 18-19 января в столице выпало 25% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Подмосковье этот показатель составляет 40%, а в Туле и вовсе 67%.

Однако никакие рекорды побиты не были, заверила «Известия» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В этом столетии выпадало и большее количество осадков. Но категории «сильный снег» нынешние осадки достигали, — сказала она.

При этом она отметила, что прирост свежевыпавшего снега в среднем по городу за сутки составил 16 см, таким образом за весь январь этот показатель уже достиг 40 см. И это чуть выше нормы этого месяца — в 37 см.

снегопад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но теперь высота снежного покрова в Москве достигла максимума нынешней зимы, добавил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Напомню, что прежнее достижение составляло 39 см, и было установлено 16 декабря 2023 года, — написал он в своем Telegram-канале.

В снежные лидеры Подмосковья вышла Коломна, где высота снежного покрова за сутки увеличилась на 12 см и составляет 49 см.

По тропинкам

Утром в пятницу в столичных дворах людям приходилось передвигаться по узким вытоптанным тропинкам среди сугробов. Впрочем, тротуары вдоль проезжей части были очищены от снега. В круглосуточной уборке было задействовано более 150 тыс. человек и свыше 14 тыс. единиц техники, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

снег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Особое внимание, по его словам, уделяют оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы. От снега и наледи чистят также скатные кровли многоквартирных домов и выступающие элементы фасадов зданий.

В ближайшее время интенсивные снегопады в столице не ожидаются, заверила Татьяна Позднякова.

Мы ожидаем, что 23 и 24 января к столице вновь подойдет циклон, он принесет порцию теплого воздуха и осадки в виде снега. Но мы не считаем, что снега будет много, — отметила она.

С 20 по 22 января, по словам метеоролога, температура воздуха в столице будет примерно на пять градусов ниже нормы. В ночь на воскресенье температура может опуститься до -18 градусов. С приходом циклона столбик термометра пойдет вверх.

Циклон, который привел к сильному снегопаду в Москве, продолжает движение по центральной части страны, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

снег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— С юга-востока ЦФО — на северо-восток, — рассказал он. — Он движется прямиком на Нижний Новгород, Чебоксары, Казань. Циклон очень активный, насыщенный влагой, поэтому количество осадков в субботу будет очень значительными. Местами может выпасть до 20-25 см снега.

Далее этот циклон будет двигаться в сторону Ижевска, Перми, севера Свердловской области.

Движение ограничено

Татарстан оказался под влиянием активных атлантических циклонов с 15 января, сообщил Гидрометцентр республики. Регион столкнулся с сильными снегопадами, метелями, порывы ветра достигали 15-20 м/с. Сейчас движение на федеральных трассах М-12 «Восток» и М-7 «Волга» в республике разрешено только для грузовиков и автобусов и лишь на отдельных участках, сообщили в МЧС.

Спасатели помогают водителям и пассажирам на трассах Татарстана. Они откапывают из сугробов и буксируют автомобили, расчищают дороги, организуют реверсивное движение.

Водителей просят отложить дальние поездки, избегать резких маневров, выбирать безопасную дистанцию и скорость.

Помощь водителям и пассажирам на федеральных трассах Республики Татарстан

Помощь водителям и пассажирам на федеральных трассах Республики Татарстан

Фото: ТАСС/МЧС России

Операторы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» отмечают серьезный рост звонков от автомобилистов, попавших в снежную бурю, сообщили «Известиям» в компании. За прошедшую неделю было более 2,8 тыс. вызовов, всего с начала года более 6,1 тыс. вызовов, подсчитали там.

— В любой ситуации если вам или другим участникам дорожного движения понадобится помощь, воспользуйтесь кнопкой SOS, которая подключена к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», — напомнили в компании.

Ограничено движение из-за погоды — сильного снега и ветра — также на трассах в Ульяновской, Оренбургской областях, республиках Марий Эл, и Башкортостан, Удмуртии, ХМАО.

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