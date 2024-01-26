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Эксперт назвал цель Швейцарии при попытке разрешить украинский конфликт

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Haas
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Заявления Швейцарии о готовности помочь в урегулировании российско-украинского кризиса, о чем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, — это попытка страны напомнить о своем нейтральном статусе, считает эксперт дискуссионного клуба «Валдай», и.о. завкафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин.

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«Страна традиционно гордится своим нейтралитетом и пытается сохранить некую демонстрацию своей особой позиции даже в условиях, когда она присоединилась к санкциям против России и проводит политику в русле западного курса. Отдельным представителям Европы, в том числе, наверное, швейцарским, хотелось бы увидеть то же самое, что было в 2014, 2015 годах (Минские соглашения. — Ред.), чтобы просто поменьше стреляли, чтобы было прекращение огня без попытки разрешить сложные политические коренные противоречия», — сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Обращает на себя внимание, что это уже не первая попытка Швейцарии выступить в роли европейского голубя мира. 20 января президент страны Виола Амхерд заявила о необходимости провести мирный саммит по Украине как можно скорее.

Для этого она предложила территорию Швейцарии. Амхерд также настояла на том, что запланированный саммит не сможет стать площадкой для мирных переговоров без Москвы, которую другие европейские страны звать на него пока не намерены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Швейцарский мир: Запад сделал попытку выйти на диалог с РФ по Украине

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