Выступление постпреда Украины на заседании СБ ООН, посвященном сбитому в Белгородской области самолету Ил-76, является параноидальным и бредовым. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«На самом деле я не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила, продолжает дальше врать и выгораживать киевский режим», — сказал дипломат.

Также он подчеркнул, что отрицать факты абсолютно бессмысленно — до украинской стороны были доведены списки пленных, которых везли на обмен.

Также во время этого заседания Полянский заявил, что все детали, связанные с крушением самолета, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе. Он добавил, что Россия возмущена реакцией международных организаций, отказавшихся осудить инцидент со сбитым самолетом, и призывает страны, входящие в Совет Безопасности (СБ) ООН, исправить эту ситуацию.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Глава МИД отметил, что российская сторона устанавливает факты крушения воздушного судна и настаивает на том, чтобы срочное заседание СБ ООН, где представители украинской стороны смогут рассказать о том, как был сбит Ил-76, состоялось.

Однако Франция отклонила запрос РФ, перенеся заседание на следующий день. Дмитрий Полянский отметил, что Париж злоупотребляет своими функциями председателя СБ ООН.