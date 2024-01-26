Полянский заявил, что все данные указывают на вину Киева в крушении Ил-76

Все детали, связанные с крушением транспортного самолета Ил-76, который был сбит накануне в Белгородской области, указывают на непосредственную вину Украины в произошедшей авиакатастрофе. Об этом 25 января сообщает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным продуманным преступлением. Руководство Украины знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена», ― заявил Полянский в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.

Также Полянский подчеркнул, что страны Запада будут расцениваться как прямые соучастники совершенного преступления, если удастся доказать, что самолет был сбит с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot или IRIS, поставляемых Украине из-за рубежа.

«Как показывает предварительное расследование, данный террористический акт ВСУ осуществили с применением ЗРК. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления», ― сказал он.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь, в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Глава МИДа отметил, что российская сторона устанавливает факты крушения воздушного судна и настаивает на том, чтобы срочное заседание СБ ООН, где представители украинской стороны смогут рассказать о том, как был сбит Ил-76, состоялось.

Однако Франция отклонила запрос РФ, перенеся заседание на следующий день. Дмитрий Полянский отметил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя СБ ООН.