Банки начали запускать приложения на российской системе «Аврора»

Банки стали адаптировать свои приложения для операционной системы «Аврора». Такой сервис уже разработали в ВТБ, его тестирование продолжится до июня 2024-го, рассказали в пресс-службе финорганизации. Там уточнили: прототип онлайн версии для отечественной ОС поддерживает все основные услуги — переводы, платежи, оплату камерой по QR-коду, быстрый поиск банкоматов и отделений. А также — обновление данных профиля через «Госуслуги».

В «Дом.РФ» планируют запустить приложение для «Авроры» в III-IV квартале 2024-го. Там уже начали тестировать прототипы, рассказал ИТ-директор организации Антон Петухов. По его словам, сначала сервис будут использовать только сотрудники для корпоративных нужд компании. Через него можно будет, например, работать с документами или заказать гостевой пропуск. Следующий шаг — разработка полноценного мобильного банковского приложения для клиентов.

В крымском РНКБ и УБРиР пока изучают необходимость разработки приложений для устройств на российской системе, сообщили в кредитных организациях.

Основное преимущество «Авроры» в том, что это санкционно-независимая операционная система, отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. Некоторые компании с госучастием уже заявляли, что переводят своих топ-менеджеров и менеджеров среднего звена на смартфоны с ОС «Аврора» — например, РЖД и Почта России.

Кроме того, в 2023 году в целом ряде министерств и крупных компаний сотрудникам запретили использовать iPhone в служебных целях. Например, такие ограничения ввели в Минцифры, Минпросвещения, Минпромторге и «Ростехе», писали в СМИ.

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ОСновной инстинкт: банки запускают приложения на российской системе «Аврора»