ОСновной инстинкт: банки запускают приложения на российской системе «Аврора»

Банки стали адаптировать свои приложения для операционной системы «Аврора». Прототип такой утилиты уже разработали в ВТБ, в нем доступны все классические услуги — от платежей до поиска банкоматов. В «ДОМ.РФ» планируют запустить приложение для ОС «Аврора» во второй половине года, изучают такую возможность в УБРиР и крымском РНКБ. Основное преимущество этой системы в том, что она санкционно-независимая. Россия идет по пути технологического суверенитета: уже целый ряд министерств запретили сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, а к 2025-му госкомпании обязаны будут перейти на российское программное обеспечение. Можно ли сейчас воспользоваться «Авророй» и будет ли она популярна — в материале «Известий».

Что такое «Аврора» и зачем она нужна

Банки запускают приложения на российской операционной системе (ОС) «Аврора». Такой сервис уже разработали в ВТБ, его тестирование продолжится до июня 2024-го, рассказали в пресс-службе финорганизации.

Там уточнили: прототип онлайн-версии для отечественной ОС поддерживает все основные услуги — переводы, платежи, оплату камерой по QR-коду, быстрый поиск банкоматов и отделений. А также обновление данных профиля через «Госуслуги».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В «ДОМ.РФ» планируют запустить приложение для «Авроры» в III–IV квартале 2024-го. Там уже начали тестировать прототипы, рассказал ИТ-директор организации Антон Петухов. По его словам, сначала сервис будут использовать только сотрудники для корпоративных нужд компании. Через него можно будет, например, работать с документами или заказать гостевой пропуск. Следующий шаг — разработка полноценного мобильного банковского приложения для клиентов.

В крымском РНКБ и УБРиР пока изучают необходимость разработки приложений для устройств на российской системе, сообщили в кредитных организациях.

Справка «Известий» Отечественная операционная система «Аврора» — это программное обеспечение с открытым исходным кодом (его могут изменять под себя разработчики), но часть компонентов всё же имеет закрытый код. Она предназначена для мобильных устройств: смартфонов, планшетов. Сейчас ОС создается полностью силами российских девелоперов. Ее разработчик — компания «Открытая мобильная платформа», которая принадлежит «Ростелекому». Устройства, работающие на «Авроре», выпускает отечественная компания Fplus.

Основное преимущество «Авроры» в том, что это санкционно-независимая операционная система, отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. Кроме того, она позволяет работать в изолированной среде заказчика.

Сейчас Россия идет по пути технологического суверенитета. Поэтому у отечественных устройств хорошие возможности для развития, подчеркнули в РНКБ. Из-за высоких требований к безопасности техника на ОС «Аврора» может широко использоваться в госкомпаниях и ведомствах. Однако она также может быть интересна обычным пользователям.

Банки, как и другие организации, обязаны соблюдать единые требования по переходу на отечественное программное обеспечение, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Они закреплены указом президента от марта 2022-го (№166) и постановлениями правительства. По указу главы государства, российские госкомпании должны перейти на отечественное ПО с января 2025-го.

Среди поставщиков финуслуг высокая конкуренция, и запуск приложений на «Авроре» может быть преимуществом. Заинтересованность клиентов банков в отечественных операционных системах будет стимулировать кредитные организации создавать приложения на российской ОС, резюмировали в ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Некоторые компании с госучастием уже заявляли, что переводят своих топ-менеджеров и менеджеров среднего звена на смартфоны с ОС «Аврора», напомнила Дарья Верестникова из SafeTech. Она добавила: об использовании таких устройств сообщали в «Почте России», РЖД. Кроме того, на отечественной операционной системе успешно прошел проект переписи населения.

В 2023 году в целом ряде министерств и крупных компаний сотрудникам запретили использовать iPhone в служебных целях. Например, такие ограничения ввели в Минцифры, Минпросвещения, Минпромторге и «Ростехе», писали в СМИ.

Это решение было связано с заявлением ФСБ о том, что американские спецслужбы заразили вредоносным ПО несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов. Тогда в Кремле сказали, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено». На фоне отказа от Apple в госструктурах в августе начали тестировать смартфоны и планшеты на базе отечественной ОС «Аврора».

«Известия» направили запрос в «Ростелеком» (владеет компанией — разработчиком ОС «Аврора»).

Зачем банки запускают приложения на российской ОС

Специалисты в области технологий полагают, что запуск банковских приложений среди пользователей ОС «Аврора» будет востребованным. По мнению генерального директора ООО «Диджитал Маркетс» Ильи Назарова, на решение в первую очередь обратят внимание корпоративные пользователи.

Сейчас устройствами на «Авроре» в основном пользуются в компаниях как с секретным, так и несекретным делопроизводством. Поэтому и приложения для этой ОС — это утилиты не для пользователей-физлиц, а так называемые b2b-приложения для удобных взаиморасчетов и взаимодействия заказчиков с подрядчиками в тех или иных услугах, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Архитектурно такие приложения для юрлиц и для физлиц похожи между собой. Поэтому релиз такого банковского софта — еще один шаг в сторону «обычных» пользователей этой ОС, — отметил он.

Число устройств с российскими мобильными операционными системами пока невелико. Зачастую их покупают сами разработчики для тестирования готовых приложений, отметил Илья Назаров. Но со временем «Аврора» станет популярной. Поэтому то, что в этот сегмент уже сейчас идут российские банки, это, безусловно, хорошо, сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Доля этой ОС среди пользователей пока составляет менее 1%. Но хорошо, что кредитные организации обратили на нее внимание, и тем, кто использует такие гаджеты, не придется переключаться на иные устройства, чтобы посмотреть баланс карты или оплатить товар через QR-код, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.