Расчет без брака: в России разработали симулятор Tinder на ИИ
Российские ученые разработали виртуальный симулятор сайта знакомств, рассказали «Известиям» авторы проекта. Он направлен на получение и улучшение навыков эффективной коммуникации в онлайн-пространстве. Искусственный интеллект обучен при помощи психологов. Специалисты полагают, что приложение будет популярным среди пользователей, однако построить настоящие отношения с его помощью всё же не получится.
Симулятор знакомств
Разработчики Южного федерального университета создали виртуальный симулятор онлайн-знакомств. Уже готовы прототип приложения и сайт проекта, на данный момент есть версия для мужчин, однако в дальнейшем планируется версия и для женщин, рассказали «Известиям» авторы проекта.
— Довольно часто люди присылают друг другу неоригинальные, скучные или даже неуместные сообщения. Из-за этого диалог не получается, именно поэтому мы решили создать виртуальный симулятор знакомств, указывающий человеку на его ошибки при написании сообщений, — рассказал «Известиям» главный разработчик проекта Евгений Кузнецов.
Софт представляет собой симулятор Tinder. В приложении пользователь может общаться с чат-ботом для тренировки навыков коммуникаций. В частности, предполагается наличие нескольких уровней сложности. На первых этапах будет возможность выбирать один из вариантов для обучения, а затем постепенно расширять их, закрепляя полученные знания, отметил разработчик проекта.
Нейросеть обучена с помощью психологов, которые специализируются на сфере отношений. Однако в дальнейшем планируется привлечь к тестированию людей, которые будут давать обратную связь по работе с программой. На заключительном этапе создания разработки авторы надеются привлечь к проекту дейтинговые сервисы, чтобы пользователи могли применять полученные знания на практике.
Софт работает следующим образом — ИИ имитирует общение пользователя с реальным человеком. Чат-бот может по-разному реагировать на сообщения — позитивно или негативно, а также манипулировать собеседником. В приложении доступны текстовые и видеоуроки по построению отношений. После завершения диалога нейросеть будет давать человеку обратную связь по его действиям. Софт ставит оценки по таким характеристикам, как эмоциональный интеллект, стиль, самооценка, уверенность, харизма и другие.
Полноценный релиз приложения состоится уже в этом году, сообщили авторы проекта.
Будет ли разработка успешной
Современные мужчины, занятые карьерой, зачастую утрачивают навыки ухаживания и флирта, что снижает шанс на успешное знакомство с понравившейся девушкой и последующее выстраивание с ней отношений, отметил доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
— Предлагаемый программный продукт представляется весьма перспективным, так как в игровой форме предлагает мужчине варианты знакомства и общения с девушкой. Применение в программе искусственного интеллекта, обученного на наиболее распространенных нарративах женского мышления и поведения, позволяет максимально приблизить игру к реальности и выработать у мужчин навыки и реакции, которые в реальной жизни помогут выстроить успешные отношения, — сказал специалист.
У мужчин часто эмоциональный интеллект бывает ниже, чем у женщин. И поэтому заинтересовать потенциального партнера им бывает сложно. Такая программа поможет человеку подготовиться к отношениям с девушкой, вступить в них с хорошими впечатлениями, сказала нейропсихолог Наталья Наумова.
— Идея и описание приложения звучат так, будто это решит все вопросы мужчин по взаимодействию с женщинами в реальной жизни. Что-то похожее мужчинам обещали на некогда популярных курсах пикапа, но для этого хотя бы нужно было повзаимодействовать с какими-то реальными женщинами, несмотря на то что это было по определенному сценарию, — отметила практикующий психолог, схематерапевт Людмила Шульга.
По ее словам, в контакте с искусственным интеллектом нет шансов раскрыться по-настоящему, по-человечески, как можно показать себя только при общении с людьми. Вся натренированность в симуляторе рассыплется в один момент при первом же живом контакте, сказала эксперт.
— Любой тренажер общения — это всё же симулятор. ИИ будет постоянно находить точки эффективности и оптимизации под определенный шаблон, — добавил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
С одной стороны, приложение точно понравится пользователям, поскольку напуганных отношениями мужчин очень много. С другой стороны, симулятор отношений с женщиной не поможет выстроить реальные отношения, поскольку это возможно только с настоящей практикой, резюмировала Людмила Шульга.