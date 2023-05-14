Дыра в романе: как не сделать ошибку на первом свидании

Чаще всего для серьезных отношений россияне знакомятся в дружеских компаниях, на работе и в вузах. В последнее время на подмогу потенциальным женихам и невестам всё увереннее приходит интернет. Однако не только место знакомства имеет значение для наших соотечественников. Многие из них испытывают робость и боятся сделать первый шаг навстречу судьбе. Как преодолеть страх при первой встрече, какие слова подойдут для завязывания отношений и как распознать опасного человека — в материале «Известий».

Автор или жертва

Крылатое выражение «ум с сердцем не в ладу» чаще всего не имеет ничего общего с налаживанием личных отношений. Станет ли перспективным знакомство, во многом решают зеркальные нейроны. Они находятся в височной коре и миндалине — структурах головного мозга, объясняет практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева. Речь идет не о тех нейронах, благодаря которым мы невольно копируем действия другого человека, а о тех, что отзеркаливают эмоции других людей. Благодаря им мы понимаем, что на пути встретился нужный человек, он нами интересуется и способен ответить на наши чувства.

Имеет значение также причина знакомства, психологическая готовность к нему, способ действия и цель будущих отношений.

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— Когда человек готов к знакомству и новым отношениям, то он словно светится изнутри, способен проявить свою уникальность. Играет роль и то, кто человек по жизни — «автор» или «жертва». В психологии автор — зрелая личность, которая в случае неудачного знакомства сделает выводы и благодаря новому опыту определит, что делать дальше. А жертва будет переживать и расстраиваться, уходить в себя и бояться новых отношений, — продолжает Гусева.

Для того чтобы помочь себе открыть сердце для гармоничного восприятия внешнего мира и доверия ему, психолог рекомендует самый простой вариант — развитие через творчество. Посещение различных мероприятий, новые хобби, связанные с искусством, и общение с творческими людьми помогут не замыкаться в себе.

Будь ребенком

Настроиться на знакомство можно, как следует разобравшись в себе. С точки зрения законов психологии в человеке живут три так называемые субличности — внутренний ребенок, родитель и взрослый. В разных ситуациях они сменяют друг друга. Люди знакомятся благодаря внутреннему ребенку — именно он отвечает за мечты, эмоции, страхи. Не зря проще всего общение завязывается именно в детские годы. Достаточно в песочнице или на игровой площадке сказать: «Давай дружить». Но когда человек взрослеет, на страже приличий в момент знакомства стоит внутренний родитель. Он сдерживает чувства «ребенка», рассуждая и осуждая его голосом мам, пап, бабушек и учителей.

— «Родитель» диктует строгие нормы и правила поведения. В разных случаях, по его мнению, знакомиться или стыдно, или рано, или поздно, а на сайтах в интернете так и вообще судьбу не найдешь. Если голос внутреннего родителя слишком силен, то со временем человек предается самобичеванию и самокритике, которые мешают нормальному общению с другими людьми. Он вряд ли будет активно знакомиться и проявлять себя должным образом, — предостерегает Анна Гусева.

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В идеальной ситуации к знакомству с противоположным полом человека ведет внутренний ребенок. Затем к делу подключается родитель, который удерживает людей от скоропалительных шагов и неразумного поведения. А потом наступает черед внутреннего взрослого — это здоровая часть личности, которая отвечает за логику, анализ и реализм. Этот «взрослый» взвешивает все за и против, здраво оценивает риски возможных отношений. Быть счастливым, по мнению эксперта, это значит поддерживать баланс между ребенком, взрослым и родителям.

Половинок не бывает

Теория теорией, но где встретить человека для перспективного знакомства? По мнению свахи Анны Осиповой, сделать это можно где угодно, главное — быть открытым миру и готовым к этой встрече.

— Будьте доброжелательными, не ходите с лицом «не влезай — убьет». Для этого надо проработать свои обиды на «бывших» и не тащить ненужный багаж прошлого в свою новую жизнь . Девочкам следует ухаживать за собой, улыбаться и быть приветливыми, легкими и позитивными. Мальчикам — харизматичными, с чувством юмора, опрятными и веселыми, — подсказывает Анна Осипова.

Эксперт рекомендует не бояться знакомиться первыми, независимо от гендерной принадлежности. Для этого следует выбросить из головы некоторые навязанные социумом стереотипы о том, кто к кому должен первый подойти и заговорить. Да и лирические рассуждения про половинки сваха считает оправданием болезненной зависимости, не имеющей ничего общего с полноценными здоровыми отношениями. Искать следует не «половинку», а «целого» человека, с которым можно взаимно делиться своим внутренним содержанием.

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— Совет для тех, кто хочет встретить своего спутника жизни, — это ответить себе на вопрос: зачем мне нужен партнер? И если в ответах не прозвучат такие формулировки, как: «чтобы мне, чтобы он, он должен», а будут преобладать ответы: «мы будем, я буду делиться, мы вместе» и так далее, тогда велика вероятность, что вы готовы к встрече с избранником, — рассуждает Анна Осипова.

Если же конкретный человек никак не может встретить спутника или спутницу жизни, то, возможно, всё дело в том, что в его воображении живут стереотипы и типажи, не имеющие ничего общего с реальностью. По мнению Осиповой, это самая большая и распространенная причина, по которой люди не могут построить отношения. Поэтому надо разбираться со своими истинными желаниями, понять, что же вы в итоге хотите от отношений.

— Когда ответы на эти важные вопросы будут получены, вы фактически встретитесь с собой, настоящим. И «ваш» человек сам притянется к вам, потому что подобное притягивает подобное, — продолжает Анна Осипова.

Золотое правило «будь собой» одобряет и сексолог, психиатр Алексей Вилков. Если человек ведет себя открыто и искренне, то другая сторона обязательно это оценит. И тогда увеличится вероятность сближения.

— Главное — вести себя естественно, спонтанно, быть тем, кем ты являешься в реальности, не носить маску, избегать фальши. Нужно соблюдать баланс своей активности и умения слушать: дать возможность собеседнику говорить о себе, но и самому тоже быть активным, — отмечает сексолог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Это равновесие имеет огромное значение, чтобы беседа (с любой стороны) не превращалась в монолог. Если на свидании кто-то со скучающим видом смотрит в сторону и считает минуты до завершения встречи, то будущего у такого знакомства явно нет.

Представительницам прекрасного пола ради знакомства сваха рекомендует не стесняться просить помощи или совета — мужчины с радостью откликнутся на такие просьбы, потому что очень нуждаются в одобрении и хотят быть нужными. По словам психолога Анны Гусевой, мужчины завоеватели, но часто очень боятся сделать первый шаг. Поэтому инициатива порой зависит и от женщины: важно вовремя подмигнуть и улыбнуться .

Молодым людям придет на помощь такая старомодная, но эффективная уловка, как комплимент. Тем самым сразу увеличиваются шансы на успех. Сексолог Алексей Вилков советует мужчинам в кафе или на улице сразу начать разговор с комплимента. Слова «вы мне очень понравились, я решил с вами познакомиться» действуют как искренний открытый призыв к знакомству. Главное — не бояться делать первый шаг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Очень часто мужчина смотрит на девушку и думает: «Ой, она такая красивая, наверняка пошлет». И так думают 99% молодых людей. Будьте одним процентом, который ничего не боится! Лучше удивиться, чем разочароваться. Мужская смелость и решительность всегда и во все времена покоряла женские сердца, — напоминает сваха Анна Осипова.

Будь психологом

Теория хороша до тех пор, пока дело не доходит до решительных действий. Многим перейти к общению с незнакомцами мешает банальная робость. Причем подмечено, что чем больше нравится человек, тем сложнее дается первый шаг. Если же речь идет о ничем не обязывающих отношениях, а потенциальный партнер не вызывает возвышенных чувств, то и знакомство завязывается довольно легко.

— Что касается робости, то это не только свойство характера, но и часто низкая самооценка. Безусловно, не каждый может вот так взять и подойти к незнакомцу или незнакомке. Тут два варианта: либо работать над собой и прорабатывать навыки коммуникаций, либо делегировать это профессионалам, которые занимаются помощью в знакомствах и построении отношений, — подсказывает Анна Осипова.

Эксперт подчеркивает, что, как и в любом деле, в знакомствах не обойтись без практики, поскольку теория не поможет овладеть навыками общения. Можно прочитать множество книг, пройти сотни тренингов, но если в реальной жизни всего бояться и ничего не предпринимать, то ничего и не получится.

При знакомстве для серьезных отношений, по мнению сексолога, важно не спешить, держаться степенно, не торопить события. Надо сразу обозначить цель общения, чтобы ни у кого не было ложных ожиданий и иллюзий.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Полезно постепенно узнавать собеседника, обращая внимание на особенности характера, на его личность, образ жизни, на возможные плюсы и минусы. Хотя, конечно, на первых встречах человек ведет себя лучше, чем на самом деле. Иногда возникает идеализация образа, но общее впечатление сложить всё-таки можно, — рассуждает Алексей Вилков.

Сексолог рекомендует задать избраннику или избраннице вопросы о его образе жизни, социальном статусе, о том, какие отношения были у него в прошлом. И не надо стесняться таких расспросов — они неуместны в рабочей обстановке, но вполне естественны при знакомстве. Полученная информация поможет понять, склонен ли человек к длительным отношениям, получалось ли у него (или нее) создание стабильных долгих отношений. Или в жизни нового кавалера (или пассии) были лишь случайные связи или непродолжительная совместная жизнь.

— Используйте правило «трех свиданий», так как при первой встрече не всегда человек может раскрыться полностью. Сказывается волнение, скованность, не все могут раскрепоститься и расслабиться при общении с незнакомым человеком, — подсказывает Анна Осипова.

Дать шанс на второе свидание, с точки зрения свахи, можно, если человек производит приятное впечатление, легок в общении, приятен, не обсуждает своих бывших в негативном контексте и не строит беседу в виде бесконечного монолога. Согласиться на очередную встречу имеет смысл даже в том случае, если между людьми не проскочила искра.

— Вы не должны его «хотеть» на первом свидании, это неправильно. Нельзя мерить свои ощущения от человека только сексуальным желанием: «хочу — не хочу». Всегда давайте шанс себе и другим. На третьем свидании вы точно поймете, стоит продолжать общение или лучше распрощаться, — продолжает эксперт.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Анна Осипова повторяет прописные истины: не надо ехать в гости к незнакомому человеку или приглашать его к себе, не следует пить алкоголь на первом свидании, не имеет смысла давать денег в долг.

Если довелось познакомиться в интернете, на сайте знакомств, то не следует долго отказываться от личных встреч. Однако в целях безопасности встречаться лучше в людных местах.

— Нужно оценить общий вид человека, уровень его напряжения, тревоги, опрятность, общее спокойствие — это также позволит сделать вывод о наклонностях и исключить различные психопатические черты. Хотя при первой встрече, повторюсь, сделать это сложно, потому что человек может себя умело маскировать и казаться не тем, кем он является, — предостерегает психиатр.

Если знакомство завязалось онлайн, не имеет смысла растягивать процесс удаленного общения на долгое время, поскольку это часто приводит к формированию ложного образа, идеализации объекта. В этом случае при «живой» встрече возможны разочарования, что потом переживается весьма болезненно. По мнению свахи, не следует затягивать первую встречу на несколько часов, чтобы не потерять изюминку. Всегда нужно оставлять маленькую загадку для следующей встречи.

Сексолог Вилков советует не расстраиваться в том случае, если отношения не склеились. Всегда возможны не только симпатии, но и антипатии. Вероятность найти взаимность невелика, поэтому не нужно слишком сильно переживать или винить себя, если не получилось совместимости. И тем более не стоит ставить крест на попытках устроить судьбу — следует двигаться дальше.