Внести ясность: в России создали приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов

Сотрудники Южно-Уральского государственного университета создали специальное мобильное приложение, главная задача которого — борьба с зависимостью от гаджетов. В первую очередь российская разработка призвана помочь школьникам и студентам младших курсов. Подробности об особенностях борьбы с цифровой зависимостью читайте в материале «Известий».

Инновация с Урала

Приложение, созданное сотрудниками Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), получило название «Цифровая аскетика». Его главная задача — помочь российским подросткам и студентам младших курсов как снизить зависимость от гаджетов, так и научиться находить себя в интернет-пространстве.

Скачать приложение пользователи гаджетов на базе операционной системы Android могут в российском магазине RuStore. «Цифровая аскетика» предлагает интерактивный курс на семь дней, который включает в себя задание на развитие сразу нескольких скиллов — критического мышления, заботы о себе и контроля за цифровым следом. При этом особое внимание в приложении уделено проблеме кибербуллинга — распространенной проблемы, с которой нередко сталкиваются молодые люди.

Помимо заданий, «Цифровая аскетика» также предлагает пользователям ежедневное чтение цитат известных философов: по замыслу разработчиков, оно должно стимулировать пользователей к ведению философского дневника для размышлений о прочитанном. Кроме того, специалисты ЮУрГУ включили в свою разработку методики полезного чтения и техники дыхания. Они, по замыслу разработчиков, могут быть полезны не только подросткам, но и взрослым, которые стремятся осознанно использовать технологии.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Мировой тренд

Как говорит в беседе с «Известиями» эксперт по менеджменту IT-продуктов компаний «Яндекс» и VK Ксения Майорова, приложение «Цифровая аскетика» — это важный шаг на пути борьбы с зависимостью от гаджетов у российских подростков и студентов. Оно ориентировано на повышение осознанности, что крайне актуально сегодня, когда вокруг много отвлекающих факторов и сложно держать фокус внимания на чем-то дольше, чем несколько минут.

— Процесс рефлексии, который оно запускает, безусловно, может помочь пользователю остановиться и заземлиться, — считает Майорова.

При этом, по словам эксперта, сейчас проблему зависимости от гаджетов пытаются решать многие компании в мире. Например, задачи, схожие с «Цифровой аскетикой», решают такие приложения, как Opal и Offtime. Они умеют помогать пользователю блокировать нужные приложения на определенный промежуток времени и потом подводят итоги, как часто пользователь снимал блокировку и насколько был сфокусирован.

Другое аналогичное приложение, Forest, помогает сосредоточиться на работе, позволяя выращивать виртуальное дерево во время отсутствия активности на гаджете, внося эмоциональную связь в этот процесс. Наконец, приложение Flipd полезно для полного отключения от мобильного телефона на определенный период времени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Можно сказать, что тема цифровой зависимости и низкого фокуса внимания интересует людей во всем мире. Ирония ситуации заключается в том, что для борьбы с зависимостью от гаджетов используются сами гаджеты. Однако это не лишено смысла, — говорит эксперт.

По словам Майоровой, приложения для борьбы с зависимостью могут оказаться полезными, поскольку они помогают осознать и контролировать время, проведенное с устройством. Такие приложения также могут устанавливать ограничения на использование других приложений, напоминать о необходимости перерывов или отслеживать общее время, проведенное в телефоне. Кроме того, у них есть важная функция для детей и подростков — обучение цифровой безопасности и гигиене в понятной игровой форме, с механиками, как у приложения Duolingo.

Обратная сторона

Между тем, по мнению Ксении Майоровой, у «Цифровой аскетики» есть и определенные моменты, требующие улучшений. Главным из них специалист называет интерактивность. Дело в том, что во время стремительного развития цифровых технологий, когда информацию можно найти повсюду, пользователи ждут от приложений чего-то большего, нежели статичных экранов с текстом. Еще один важный момент — это отслеживание результатов.

— В текущей версии приложения не хватает инструментов, позволяющих оценить, насколько эффективно оно помогает снизить зависимость от гаджетов — например, оно не мониторит экранное время в разбивке по приложениям и не отмечает прогресс , — рассказывает Майорова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом, говорит собеседница «Известий», отмечать прогресс пользователя важно, поскольку это позволяет возвращать его в приложение, давая ценность процессу и мотивируя на дальнейшие шаги. Клинический психолог Дмитрий Долгицкий считает, что разработка специалистов ЮУрГУ — это попытка заменить человеку других людей, в которой нет смысла.

По мнению Долгицкого, с цифровой зависимостью должны бороться не приложения, а окружающие и близкие люди зависимого, вовлекающие его в общение. Что касается использования приложений, то при таком варианте общение с живыми людьми заменяется очередным контактом с гаджетами. «Это бессмыслица, которая будет, скорее, развивать цифровую зависимость, а не снижать ее», — подчеркивает психолог.

Между тем, сама по себе цифровая зависимость сегодня является крайне актуальной проблемой, говорит эксперт. По данным ученых ЮУрГУ, которые ссылаются на международных исследователей, как минимум 34–39% взрослых и до 87% подростков в развитых странах в той или иной степени подвержены так называемому фаббингу.

Это форма цифровой зависимости, при которой человек постоянно обращается к гаджету во время разговора с другим человеком, во время ходьбы и часто проводит время за бесцельным листанием ленты новостей. Главной причиной цифровой зависимости Дмитрий Долгицкий называет скуку, которая толкает людей на необходимость поисков источников удовольствий.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Симптомы зависимости

О развитии цифровой зависимости у конкретного человека может говорить ряд тревожных сигналов. По словам психотерапевта Юлии Левченко, к ним, например, относится страх, беспокойство и паника из-за оставленного дома телефона, возможной разрядки его батареи или мыслей о гипотетической возможности кражи гаджета. Другой тревожный сигнал — так называемые фантомные вибрации: человеку кажется, что его телефон вибрировал, но, когда он проверяет гаджет, то не видит ни новых сообщений, ни обновлений.

— Также поводом насторожиться является ситуация, когда вы находитесь на встрече или общаетесь с друзьями, но теряете смысл сказанного, потому что проверяете свой телефон. Или, к примеру, ваши друзья и родственники могут выражать беспокойство по поводу количества времени, которое вы проводите в телефоне, — говорит собеседница «Известий».

Кроме того, человек с цифровой зависимостью может чувствовать, что никто в реальной жизни не понимает его так, как онлайн-друзья. Наконец, зависимый может раздражаться или капризничать, если его время в Сети прерывается, а также вставать ночью, чтобы проверить свой телефон. Если вы нашли у себя хотя бы два таких признака, это первые сигналы о «чрезмерной любви» к вашему гаджету, предупреждает Юлия Левченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для того, чтобы избавиться от цифровой зависимости, эксперт советует, прежде всего, осознать разницу между живым и виртуальным общением. Второй важный шаг — это замена использования смартфона другими, более здоровыми, осознанными и наполненными занятиями, будь то прогулка с домашним питомцем, чтение книг или зарядка. Кроме того, специалист советует устроить информационную профилактику и цифровой детокс для мозга, ограничить навязчивые проверки телефона и обуздать страх пропустить что-то важное.

— В интернете так много информации, что оставаться в курсе всего практически невозможно. Принятие этого может освободить вас и помочь избавиться от цифровой зависимости, — заключает собеседница «Известий».