До язвы и инфаркта: врачи назвали пять болезней, которые вызывает стресс

Врач-психотерапевт перечислила пять групп заболеваний, которые может вызвать стресс. Она отнесла к ним болезни сердца, сосудов и ЖКТ, психические расстройства и аутоиммунные заболевания. «Известия» разобрались, когда стресс начинает вредить организму, как он переходит в хронический и что делать, чтобы снять нервное напряжение.

Стресс и болезни

Всемирная организация здравоохранения показала, что стресс стал более распространенным, чем когда-либо прежде, и представляет собой «эпидемию XXI века», а ООН в своем отчете называет стресс на рабочем месте «чумой XXI века». Психотерапевт, врач АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина назвала пять групп заболеваний, которые может вызвать стресс.

По словам врача, в первую очередь затяжной стресс способен привести к артериальной гипертензии (гипертонии) — это происходит из-за того, что во время переживаний у людей часто повышается давление.

Во-вторых, стресс бывает фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, аритмии и инсульта. Это связано с повышенным уровнем стрессовых гормонов, давлением и воспалительными процессами.

— Кроме того, стресс может способствовать возникновению или ухудшению психических заболеваний, таких как депрессия, тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), а также расстройство пищевого поведения (РПП) , — пояснила психотерапевт в беседе с «Известиями».

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Последний пункт врач выделила отдельно: по ее словам, длительное нервное напряжение вызывает симптомы заболеваний органов пищеварения. Например, может проявиться синдром раздраженного кишечника (СРК), язва желудка, рефлюкс кислоты и вздутие живота. Это связано с изменениями в перистальтике кишечника и функции пищеварительных органов.

— Наконец, стресс может приводить к аутоиммунным заболеваниям: ревматоидному артриту, болезни Крона и системной красной волчанке . Также стресс вызывает воспалительные реакции в организме и нарушает функцию иммунной системы, — подытожила собеседница «Известий».

Почему возникает стресс

Говоря о причинах возникновения напряжения, врачи отмечают, что источником могут быть разные события — даже приятные. Например, свидания. Они заставляют людей испытывать возбуждение и волнение, способствуют развитию, делают жизнь интересной. Но если стресс вызван неприятными, сложными ситуациями, важно найти быстрое решение и убрать факторы, вызывающие напряжение.

Если человек не адаптируется, а воздействие фактора и реакция повторяются, то стресс переходит в хроническую форму, уточняет медицинский директор лаборатории «ЛабКвест», к.м.н. Ирина Терещенко.

— При этом запускается цепь проблем, которые негативно сказываются на здоровье, — уточняет эксперт.

Еще в 1936 году канадский врач и биолог Ганс Селье установил, что приятные и негативные события вызывают у человека одинаковую биохимическую реакцию. Правда, действие радости проходит довольно быстро, а неприятные эмоции человек может испытывать долго. За открытие реакции стресса и стадий его развития биолог получил Нобелевскую премию.

Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

Ганс Селье выделил три стадии развития стресса, которые актуальны по сей день. Первая — стадия тревоги, острый стресс, при котором организм мобилизует все ресурсы, словно готовясь к прыжку. Повышается давление, усиливается сердцебиение, увеличивается уровень энергии и «гормонов стресса» — адреналина, норадреналина . Организм, чувствуя опасность, готовится к реакции «бей или беги».

— Стадия острого стресса сильно связана со спазмом сосудов. Представим, что станет с человеком, у которого есть артериальная гипертензия, — у него возможно ухудшение состояния вплоть до гипертонического криза, различные проблемы с сердцем, — отмечает Ирина Терещенко.

Другие люди в таком состоянии испытывают проблемы с ЖКТ: у них начинается тошнота, рвота или диарея, так называемая «медвежья болезнь», добавляет эксперт.

Вторая стадия, которую описал канадский биолог, — сопротивление. В этот момент организм адаптируется к ситуации стресса, но не может ее разрешить. Тогда симптомов тревоги уже нет, но фактор сопротивления еще повышен.

Если разрешения ситуации не наступает, у человека начинается истощение. Это уже третья стадия — хронический стресс.

Хронический стресс

Как объясняет Ирина Терещенко, длительное нахождение в стрессе приводит к ослаблению адаптационных систем, и защитные механизмы дают сбой. Это может вызвать негативные последствия для всего организма.

— За защиту теперь отвечает другая зона надпочечников, в организме поддерживается повышенный уровень глюкокортикоидных гормонов, «ансамблем» которых руководит кортизол, — рассказывает врач.

Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Christin Klose

На кортизол у организма есть много реакций, но основные связаны со снижением иммунитета: от частых простудных заболеваний, вызванных бактериальными и вирусными инфекциями, до онкологии.

Кроме того, у человека может быть часто повышено артериальное давление, нарушен баланс глюкозы и ее усвояемости — это становится фактором риска развития «стероидного» диабета, инсульта головного мозга и инфаркта сердечной мышцы. Начинается обострение хронических заболеваний, поскольку они тоже держатся в рамках системы иммунитета.

— Длящийся стресс может вызвать как функциональное расстройство ЖКТ — например, СРК, изжогу и диспепсию, так и привести к новым заболеваниям — язвенной болезни и эрозии, — отмечает эксперт.

Влияние кортизола

Кортизол, который вырабатывается во время хронического стресса, регулирует все виды обмена веществ. Сильнее всего истощенный человек чувствует нарушение углеводного и жирового обмена: в состоянии хронического стресса появляется отечность, скачет вес.

— Изменение жирового обмена приводит к специфическому отложению жира: кортизол «выбирает» переднюю брюшную стенку, спину и лицо, — рассказывает Ирина Терещенко.

Кроме того, кортизол влияет и на белковый обмен: отвечает за распад белка. Это сказывается не только на системе иммунитета, но и на состоянии мышц, кожи, суставов, работе печени и почек.

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

Иными словами, во время стресса у человека заканчивается энергия и наступает упадок сил — вплоть до депрессивных расстройств. Когда состояние становится хроническим, человек рискует получить проблемы со сном, пищеварением и аппетитом, его интеллектуальные способности снижаются.

— Можно сказать, что стресс не просто делает качество жизни хуже, а медленно убивает человека, — заключает эксперт.

Признаки хронического стресса

Заподозрить у себя хронический стресс можно при появлении нескольких признаков: бессонницы, слабости, чувства усталости, дискомфорта в области ЖКТ и кишечных расстройств. Для диагностики Ирина Терещенко рекомендует сделать исследование на уровень кортизола: для этого можно сдать слюну, предварительно выбрав с врачом «точку контроля». На исследование лучше приходить с утра.

— Также в спектр анализов должны входить базовый мониторинг организма: общий анализ крови и СРБ, гормоны щитовидной железы или хотя бы ТТГ, ферритин, — говорит собеседница «Известий».

Понять, что ухудшение состояния (или заболевание) связано именно со стрессом, непросто, поскольку причиной могут послужить и другие факторы. Однако если проблемы возникли после эмоционально непростого периода и у пациента (и его лечащего врача) нет других предпосылок, эти состояния вполне можно связать между собой.

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Harry Hart

По словам Ирины Терещенко, борьба с хроническим стрессом должна начаться именно с осознания факта, что он есть. Внутреннее напряжение могут усиливать даже «незначительные» факторы: ноющая боль в спине или ежедневные поездки на работу в забитом до отказа транспорте.

Далее важно отследить свои типичные реакции на стресс и проанализировать их.

— Кто-то поднимает себе настроение сладким, кто-то совершает импульсивные покупки, а кто-то открывает бутылку со спиртным. Если реакция на стресс — вредная сама по себе привычка, с ней однозначно необходимо работать. Ведь всё это приносит временное облегчение, а затем только ухудшает состояние, — поясняет Ирина Терещенко.

Для того чтобы решить проблему, она советует менять привычки на более здоровые, а лучше — изменить свое отношение к стрессу. И если справиться с ним самому не получается, имеет смысл обратиться к психотерапевту или психиатру.

Способы лечения

По словам психотерапевта Ирины Крашкиной, лечение заболеваний, связанных со стрессом, включает разные подходы. Основных методов несколько, и их лучше сочетать между собой:

Управление стрессом. Это стратегии для снижения напряжения в жизни: техники релаксации (глубокое дыхание, массаж), йога, медитация или прогулки на свежем воздухе. Также полезно заниматься спортом, высыпаться и поддерживать здоровое питание.

Психотерапия, включая когнитивно-поведенческую терапию (КПТ): она помогает в осознании и изменении негативных мыслей и поведения.

Лекарственное лечение. В некоторых случаях для снятия симптомов или облегчения состояния требуется медикаментозное лечение. Например, для лечения депрессии и тревожных расстройств могут быть назначены антидепрессанты. В таких случаях препараты всегда подбирает врач — невролог, психиатр или психотерапевт.

Поддержка близких. Разговоры с друзьями и родственниками, участие в групповых сеансах терапии могут помочь справиться со стрессом и улучшить психологическое состояние.

Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey

Обычно лечением таких заболеваний занимаются два врача: профильный специалист (например, кардиолог или гастроэнтеролог) и психотерапевт. При этом собеседница «Известий» рекомендует не откладывать посещение второго: он поможет выбрать стратегию помощи в зависимости от проблемы и индивидуальных особенностей человека.