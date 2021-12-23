Невролог рассказала о влиянии стресса на организм

Врач-невролог «СМ-Клиника» Надежда Бояринова рассказала «Известиям», как стресс сказывается на организме.

По словам специалиста, к стрессу в современных условиях приводят высокий ритм жизни, урбанизация, возрастание количества взаимодействий в течение дня между людьми, часто конфликтных, или несоответствие реальных условий социального существования насущным человеческим потребностям.

Он также привела данные, согласно которым Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) показала, что стресс стал более распространенным, чем когда-либо прежде, и представляет собой «эпидемию здоровья XXI века», а ООН в своем отчете называет стресс на рабочем месте «чумой XXI века». Стресс, таким образом, сегодня приобретает масштабы мировой эпидемии, представляя собой основную социальную и экономическую проблему современного общества.

По словам Бояриновой, учеными выделяются следующие виды стресса: информационный; посттравматический стресс (когда психологическая травма вызывает переживание интенсивного страха, беспомощности и крайнего ужаса); эмоциональный стресс.

«Независимо от вида стресса, как правило, у человека быстро возникает тревога как психофизиологический сигнал о том, что реакция на стресс уже началась, и в будущем она может привести к биохимическим и физиологическим изменениям, которые в свою очередь без своевременной помощи могут привести к самым разнообразным заболеваниям внутренних органов и систем — сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и других», — уточнила невролог.

Известно, что стресс может вызывать как структурные изменения головного мозга, так и гормональный дисбаланс в организме. Хронический стресс может привести к атрофии белого и серого вещества головного мозга, снижению его веса и плотности нейронов, а впоследствии к возникновению нарушений в процессе обучения и расстройствам памяти.

Согласно международным исследованиям, стресс может вызывать функциональные и структурные изменения в гиппокампе головного мозга, ведущие к атрофии и нарушению нейрогенеза. Кроме этого хронический стресс повышает уровень кортизола (гормона стресса) в крови, приводит к уменьшению связей между нейронами, из-за чего нервная система теряет способность в достаточном количестве принимать и обрабатывать разнообразные сигналы, поступающие в клетки мозга со всех сторон. Это снижает способность нервной системы к нормальной работе, синтезу, анализу любого материала, а следовательно, к реагированию в виде адекватных ответов/поступков/двигательных реакций.

Впоследствии все данные изменения могут привести к очень сложному и тяжелому в плане терапии соматоформному расстройству нервной системы — к депрессии, уточняет врач. В этом случае, как правило, возникает существенный дисбаланс очень важных веществ — дофамина, серотонина, норадреналина и других, участвующих в образовании эмоций, настроения, влияния на ритмы сна/бодрствования, агрессию, апатию, пищевое поведение и поведенческие реакции в целом.

«В итоге стресс формирует множество болезней конкретного человека, попавшего в его капкан, и ложится тяжелым экономическим бременем не только на семью, но и на общество, так как в дальнейшем требует огромных временных и материальных затрат на обследование, лечение, оплату больничных листков нетрудоспособности и решение ситуационных проблем, вызванных невыходом на работу сотрудника либо низким качеством его работы, в тяжелых случаях — разрешения проблем, связанных с суицидальными мыслями или даже попытками суицида на этом фоне», — объяснила Бояринова.

Врач призвала при обнаружении у себя признаков стрессовых нарушений не пытаться справиться с ними самостоятельно, а обратиться к специалисту для полной диагностики.

Ранее психолог Денис Макаровский рассказал, как справиться со стрессом, не прибегая к употреблению алкоголя. Специалист подчеркнул, что алкоголь, психоактивные вещества и успокоительные могут снять симптомы нервного напряжения, но не решат проблему.

Психолог заявил, что прежде всего на помощь придет физическая активность, которая поможет израсходовать излишки адреналина и норадреналина. Периодические занятия спортом, прогулки и другие виды активности помогут повысить стрессоустойчивость организма, влияют на самочувствие и обеспечивают долговременный терапевтический эффект.

Кроме того, психолог отметил важность научиться воспринимать ошибки как бесценный опыт и относиться к ним соответственно. Такой подход поможет в конечном счете добиться успеха с наименьшими потерями для нервной системы.