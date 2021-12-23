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Невролог рассказала о влиянии стресса на организм

Невролог Бояринова рассказала, как стресс сказывается на организме
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Врач-невролог «СМ-Клиника» Надежда Бояринова рассказала «Известиям», как стресс сказывается на организме.

По словам специалиста, к стрессу в современных условиях приводят высокий ритм жизни, урбанизация, возрастание количества взаимодействий в течение дня между людьми, часто конфликтных, или несоответствие реальных условий социального существования насущным человеческим потребностям.

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Он также привела данные, согласно которым Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) показала, что стресс стал более распространенным, чем когда-либо прежде, и представляет собой «эпидемию здоровья XXI века», а ООН в своем отчете называет стресс на рабочем месте «чумой XXI века». Стресс, таким образом, сегодня приобретает масштабы мировой эпидемии, представляя собой основную социальную и экономическую проблему современного общества.

По словам Бояриновой, учеными выделяются следующие виды стресса: информационный; посттравматический стресс (когда психологическая травма вызывает переживание интенсивного страха, беспомощности и крайнего ужаса); эмоциональный стресс.

«Независимо от вида стресса, как правило, у человека быстро возникает тревога как психофизиологический сигнал о том, что реакция на стресс уже началась, и в будущем она может привести к биохимическим и физиологическим изменениям, которые в свою очередь без своевременной помощи могут привести к самым разнообразным заболеваниям внутренних органов и систем — сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и других», — уточнила невролог.

Известно, что стресс может вызывать как структурные изменения головного мозга, так и гормональный дисбаланс в организме. Хронический стресс может привести к атрофии белого и серого вещества головного мозга, снижению его веса и плотности нейронов, а впоследствии к возникновению нарушений в процессе обучения и расстройствам памяти.

Согласно международным исследованиям, стресс может вызывать функциональные и структурные изменения в гиппокампе головного мозга, ведущие к атрофии и нарушению нейрогенеза. Кроме этого хронический стресс повышает уровень кортизола (гормона стресса) в крови, приводит к уменьшению связей между нейронами, из-за чего нервная система теряет способность в достаточном количестве принимать и обрабатывать разнообразные сигналы, поступающие в клетки мозга со всех сторон. Это снижает способность нервной системы к нормальной работе, синтезу, анализу любого материала, а следовательно, к реагированию в виде адекватных ответов/поступков/двигательных реакций.

Впоследствии все данные изменения могут привести к очень сложному и тяжелому в плане терапии соматоформному расстройству нервной системы — к депрессии, уточняет врач. В этом случае, как правило, возникает существенный дисбаланс очень важных веществ — дофамина, серотонина, норадреналина и других, участвующих в образовании эмоций, настроения, влияния на ритмы сна/бодрствования, агрессию, апатию, пищевое поведение и поведенческие реакции в целом.

«В итоге стресс формирует множество болезней конкретного человека, попавшего в его капкан, и ложится тяжелым экономическим бременем не только на семью, но и на общество, так как в дальнейшем требует огромных временных и материальных затрат на обследование, лечение, оплату больничных листков нетрудоспособности и решение ситуационных проблем, вызванных невыходом на работу сотрудника либо низким качеством его работы, в тяжелых случаях — разрешения проблем, связанных с суицидальными мыслями или даже попытками суицида на этом фоне», — объяснила Бояринова.

Врач призвала при обнаружении у себя признаков стрессовых нарушений не пытаться справиться с ними самостоятельно, а обратиться к специалисту для полной диагностики.

Ранее психолог Денис Макаровский рассказал, как справиться со стрессом, не прибегая к употреблению алкоголя. Специалист подчеркнул, что алкоголь, психоактивные вещества и успокоительные могут снять симптомы нервного напряжения, но не решат проблему.

Психолог заявил, что прежде всего на помощь придет физическая активность, которая поможет израсходовать излишки адреналина и норадреналина. Периодические занятия спортом, прогулки и другие виды активности помогут повысить стрессоустойчивость организма, влияют на самочувствие и обеспечивают долговременный терапевтический эффект.

Кроме того, психолог отметил важность научиться воспринимать ошибки как бесценный опыт и относиться к ним соответственно. Такой подход поможет в конечном счете добиться успеха с наименьшими потерями для нервной системы.

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