Психолог назвал способы справиться со стрессом без алкоголя

Психолог Денис Макаровский рассказал, как справиться со стрессом, не прибегая к употреблению алкоголя.

По словам специалиста, можно успокоить нервы и помочь себе вернуться к привычной жизни без спиртного и других сомнительных «помощников». Стресс представляет собой реакцию дезадаптации психики, возникающую в экстремальных обстоятельствах. Как отмечает специалист, на фоне происходящих в организме при стрессе процессов появляются напряжение, тахикардия, «трясучка» как показатель того, что человек готов действовать.

«В цивилизованном мире мы ведем себя при стрессе не так, как заложено природой. Общество и законы приличия заставляют нас реагировать на него с биологической точки зрения дезадаптивно. <…> Энергия не расходуется, напряжение нарастает, что в конечном счете может привести к нервному срыву или даже инфаркту», — разъяснил психолог в беседе с корреспондентом сайта aif.ru.

Он подчеркнул, что алкоголь, психоактивные вещества и успокоительные могут снять симптомы нервного напряжения, но не решат проблему. При возникновении следующей ситуации вновь возникнет стресс, симптомы которого нужно будет снять.

Прежде всего на помощь придет физическая активность, которая поможет израсходовать излишки адреналина и норадреналина.

«Доказано, что физическая активность помогает справиться с хроническим стрессом и предупреждает развитие депрессии», — пояснил эксперт.

Можно бегать, ходить, плавать, выполнять упражнения. Периодические занятия спортом, прогулки и другие виды активности помогут повысить стрессоустойчивость организма, влияют на самочувствие и обеспечивают долговременный терапевтический эффект.

Помимо этого, следует выйти из тоннельного мышления, которое может включаться при постоянном сильном стрессе.

«Нужно идти к людям — друзьям или психологу, — взаимодействовать, чтобы они помогли взглянуть на ситуацию по-новому и найти выход из сложившегося положения. Изоляция усугубляет стрессовую ситуацию», — посоветовал психолог.

Кроме того, по словам Макаровского, следует принять тот факт, что реальность имеет право не соответствовать придуманной человеком картине мира, и постараться чаще осознанно переходить от вопроса «Кто виноват?» к вопросу «Что делать?». Психолог отмечает, что важно научиться воспринимать ошибки как бесценный опыт и относиться к ним соответственно. Такой подход поможет в конечном счете добиться успеха с наименьшими потерями для нервной системы.

Ранее 17 ноября психолог Александр Шахов рассказал, что существует лишь один эффективный метод, чтобы прекратить винить себя за совершенные в прошлом ошибки. По его словам, следует сосредоточиться на позитивном взгляде в будущее, замещая негативные мысли, а не концентрироваться на проблеме прошлого.