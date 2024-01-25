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В Словакии предположили начало транзита газа РФ через Украину в ЕС в 2025 году
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В Словакии предположили начало транзита газа РФ через Украину в ЕС в 2025 году

Фицо: транзит газа РФ в ЕС через Украину может продолжиться в 2025 году
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Фото: ТАСС/MARCIN BIELECKI
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Словакия и Украина достигли предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в страны Евросоюза (ЕС) в 2025 году. Об этом 24 января сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи в Ужгороде с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

«Возникла договоренность, что возможно продолжить транзит российского газа [через территорию Украины в Европу]. Это выдающееся известие. Это означает, что и мы, в Словакии, будем иметь возможность продолжать транзит этого газа, чем будут пользоваться не только предприятия в Словакии, но и в Австрии, и в Италии», — приводит его слова агентство Bloomberg.

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В свою очередь, руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн 17 января предположил, что транзит российского газа через территорию Украины может в скором времени прекратиться. Он отметил, что газопровод пролегает через территорию страны, которая на данный момент находится в состоянии вооруженного конфликта, а Россия и Украина до сих пор не подписали новый контракт по транзиту газа.

До этого, 30 декабря, замглавы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что ЕС в данный момент не поставил точку по теме своего отказа получать транзитом через Украину газ из России. Он добавил, что РФ продолжает оставаться надежным поставщиком природного газа тем странам, которые в этом заинтересованы. Тогда же директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что при рассмотрении возможного продолжения транзита газа через Украину после 2024 года Россия будет учитывать наличие спроса.

27 декабря посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что говорить о новых схемах поставок газа в Европу без участия и согласования с Россией бессмысленно. Таким образом дипломат прокомментировал идею украинских властей о транзите газа из России без контракта.

В конце октября глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По словам Чернышова, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» 11 октября заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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