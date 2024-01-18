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Сюжет:

В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину

Глава OMV Штерн: российский газ может вскоре перестать поступать через Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Транзит российского газа через территорию Украины может прекратиться уже в скором времени. Такое заявление 17 января сделал руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн в интервью Die Presse.

«Мы считаем, что существует большой риск», — сказал он при ответе на соответствующий вопрос.

Штерн отметил, что газопровод пролегает через территорию страны, которая на данный момент находится в состоянии вооруженного конфликта, а Россия и Украина до сих пор не подписали новый контракт по транзиту газа. По словам главы OMV, его компания застраховалась от риска прекращения поставок российского газа путем диверсификации.

«Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы», — сказал он.

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До этого, 27 декабря, посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что говорить о новых схемах поставок газа в Европу без участия и согласования с Россией бессмысленно. Таким образом дипломат прокомментировал идею украинских властей о транзите газа из России без контракта.

22 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что вероятность остановки транзита российского газа через Украину высока, так как США не оставляют планов вытеснить Россию с европейского рынка. Аналитик высказал уверенность, что остановка транзита окажется очень болезненной для Европы, поскольку западные страны получают газ только через Украину.

Ранее, 29 октября, глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По словам Чернышова, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

Президент России Владимир Путин еще 11 октября на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Он напомнил, что страны блока пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.

16 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что власти страны отказались вступать в переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в страны Европы.

Действующий пятилетний контракт между российским «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» был заключен в конце 2019 года. Поставки начались с 1 января 2020 года. Срок этого контракта истекает в конце 2024 года. Согласно условиям соглашения, за пять лет «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа. Из них 65 млрд куб. м приходились на 2020 год, а в последующие годы было решено прокачивать по 40 млрд куб. м газа.

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