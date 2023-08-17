На Украине отказались вести переговоры о транзите российского газа

Украина отказалась вступать в переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в страны Европы. Соответствующее заявление 16 августа сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами <…> Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — привело его слова украинское издание «Страна.ua».

«Газпром» пока что никак не прокомментировал данную информацию.

Действующий пятилетний контракт между российским «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» был заключен в конце 2019 года. Поставки начались с 1 января 2020 года. Срок этого контракта истекает в конце 2024 года. Согласно условия соглашения, за пять лет «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа. Из них 65 млрд куб. м приходились на 2020-й год, а в последующие годы было решено прокачивать по 40 млрд куб. м газа.

Ранее, 22 июня, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины возможно даже до истечения срока контракта — до 2024 года. Он напомнил, что у сторон есть взаимные серьезные претензии друг к другу.

В тот же день украинский министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью Financial Times, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году, когда истечет срок действия контракта на транзит с «Газпромом». По его словам, шансы Москвы и Киева договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта невелики, даже если европейские политики станут посредником в переговорах.

12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что Германия будет вынуждена свернуть или даже остановить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Россией и Украиной не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года.

До этого, 24 мая, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отмечал, что Украине выгодно сохранение транзита нефти и газа из РФ, так как это является одним из источников дохода киевского режима. Эксперт напомнил, что в конце 2019 года между сторонами был подписан контракт на пять лет на транспортировку газа на $7 млрд и Украина не захочет отказываться от поступающих в бюджет денег.

Тогда же президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума, заявил, что Украина «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.

Ранее, в конце апреля, газета «Коммерсант», ссылаясь на агентство Argus, сообщила, что трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф на транзит энергоресурса РФ в два этапа: с 1 июня ставку за прокачку планируется увеличить на 25%, с €13,6 до €17 за 1 т, с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за 1 т. В «Транснефти» изданию подтвердили, что получили уведомление от украинской компании.

В конце декабря 2022 года заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявлял, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне этого года.

Страны Запада решили отказаться от энергоресурсов из РФ и усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.