США эксплуатируют украинцев в ходе грандиозной аферы, которая закончится бегством главного действующего лица — украинского лидера Владимира Зеленского, предсказал 25 января полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Когда конфликт на Украине наконец закончится, Зеленский окажется в одном из своих особняков на Кипре, в Италии или, возможно, во Флориде. Всё это афера, и украинцы просто эксплуатируются Соединенными Штатами», — написал он в соцсети X.

Днем ранее Дуглас заявил, что люди мало знают о Зеленском, так как в противном случае понимали бы, что он из себя представляет.

«Он полный и абсолютный мошенник. Человек, который вообще не заботится об интересах украинского народа», — написал полковник в отставке.

Макгрегор добавил, что украинский лидер «бегает повсюду, пытаясь заложить свою страну подороже».

18 января полковник в отставке Макгрегор уже высказывался о том, что украинской нации, вероятно, не существует. По его словам, те потери, что несут на фронте Вооруженные силы Украины (ВСУ), и то число беженцев, нашедших прибежище в других странах, говорят об истреблении украинцев как нации.

23 декабря 2023 года отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сказал, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на купянском направлении в Харьковской области. Он отметил, что киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством натренированных и обученных людей, а также вооружением.

Днем ранее, 22 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президентству Зеленского положат конец коррумпированные офицеры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.