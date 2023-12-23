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Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении

Кривонос: ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на купянском направлении
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами на купянском направлении в Харьковской области. Об этом в субботу, 23 декабря, рассказал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Как указал экс-генерал, киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством натренированных и обученных людей, а также вооружением. Такая тенденция обусловлена в том числе неспособностью властей Украины реализовать мобилизационный план, в результате чего украинская сторона не может ответить на натиск российских сил, подчеркнул Кривонос.

«Ситуация заключается в том, что у нас большая потребность в этих боеприпасах, и, к сожалению, на один украинский снаряд русские отвечают где-то на уровне 10, а на определенных участках и больше. У нас дикий снарядный голод. <...> К сожалению, противник на многих участках имеет определенные тактические успехи, продвижение», — цитирует заявление отставного генерала, сделанное в эфире телеканала «Прямой», «РИА Новости».

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Ранее в этот же день, 23 декабря, на купянском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники. В результате потери ВСУ составили до 15 боевиков, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, военнослужащие РФ группировки сил «Запад» отразили семь контратак ВСУ, лишив противника двух немецких танков Leopard 2.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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