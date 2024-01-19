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В США заявили о гибели украинской нации

Полковник Макгрегор заявил, что украинская нация мертва
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинской нации, вероятно, уже не существует, так как те потери, что несут на фронте Вооруженные силы Украины (ВСУ), и то число беженцев, нашедших прибежище в других странах, говорят об истреблении украинцев как нации. Об этом заявил 18 января полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«На самом деле украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся обратно. По словам экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, Украина потеряла 500 тыс. солдат убитыми или тяжело раненными. Украину истребляют. Прекратите это сейчас же», — написал он в соцсети Х.

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9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

7 января бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

В конце декабря подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил потери украинской армии, он также назвал цифру около полумиллиона. К такому выводу он пришел на основании того, что Киев намеревается рекрутировать в ВСУ такое же количество военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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