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Песков назвал надежной информацию о нахождении французских наемников на Украине

Песков: Москва обладает надежной информацией о французских наемниках на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Москва обладает надежной информацией о том, что на территории Украины есть французские наемники. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 24 января.

«Мы всё-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники», — сказал он в ходе брифинга.

При этом Песков отметил, что властям Франции стоит рекомендовать гражданам не принимать участие «во многом в преступных деяниях киевского режима», тем самым «бережнее относиться» к ним.

Он также указал, что Москва обращает внимание на заявления французских властей о том, что они ничего не могут сделать с желающими стать наемниками на стороне Украины. Песков добавил, что российская сторона сожалеет в этой связи.

Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников
В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ

17 января Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли накануне удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Их основу составляли французские наемники. В результате были уничтожены около 60 боевиков, более 20 ранены.

Позднее, 19 января, Песков заявил, что российские дипломаты ведут диалог с Францией на тему уничтоженных наемников в Харькове. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

В тот день посол Франции в России Пьер Леви посетил МИД РФ. Дипведомство вызвало его в связи с уничтожением в Харькове французских боевиков.

Тогда же министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Он подтвердил, что есть некоторое количество французов, которые отправились в ряды украинской армии. По определению, эти люди не имеют связи с армией Франции, не носят соответствующую форму и не относятся к военным институтам страны, отметил министр.

При этом 20 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал пресечь пропаганду, побуждающую людей ехать наемниками на Украину. По его словам, «Франция должна навести порядок и не ввязываться в этот конфликт».

22 января стало известно о прибытии на Украину более 300 французских наемников с начала проведения специальной военной операции. Отмечалось, что, по состоянию на январь 2024 года, на украинской территории остались только 50 боевиков из Франции.

В тот день в МИД РФ отметили, что французское законодательство запрещает наемничество как таковое, однако Париж использует «хитрости», которые дают возможность гражданам участвовать в вооруженных конфликтах на стороне иностранных государств за денежное вознаграждение. Например, функции силовой поддержки делегируются «одноразовым» частным военным компаниям, вербующим сотрудников низовых звеньев «на месте», отметили в министерстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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