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Во Франции призвали прекратить побуждать людей становиться наемниками ВСУ

Филиппо: нужно прекратить пропаганду, которая побуждает идти в наемники ВСУ
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Необходимо пресечь пропаганду, побуждающую людей ехать наемниками на Украину. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети X 20 января.

«Франция должна навести порядок и не ввязываться в этот конфликт, прекратить распространять пропаганду, которая побуждает глупых и наивных людей ехать воевать там», — написал он.

Так Филиппо прокомментировал слова французской журналистки Кристель Нехан, которая много лет работает в Донбассе и рассказывает о французских наемниках, которые погибли во вторник на Украине, сражаясь в рядах ВСУ.

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19 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине. Он подтвердил, что есть определенное количество французов, которые отправились участвовать в боевых действиях на Украину. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами, отметил министр.

Тогда же посол Франции в России Пьер Леви прибыл в МИД РФ после вызова в связи с уничтожением в Харькове 16 января пункта временной дислокации иностранных наемников, выступавших на стороне Вооруженных сил Украины. Их основу составляли французские боевики. В результате удара около 60 наемников было уничтожено, более 20 — ранено. Посол Франции покинул здание, не ответив на вопросы журналистов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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