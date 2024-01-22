В МИД РФ назвали хитрости Парижа в вопросе участия наемников в украинском конфликте

Французское законодательство запрещает наемничество как таковое, однако Париж использует «хитрости», которые дают возможность французам участвовать в вооруженных конфликтах на стороне иностранных государств за денежное вознаграждение. Об этом 22 января сообщили в Telegram-канале министерства иностранных дел России.

В дипведомстве напомнили, что, согласно статье 436-1 Уголовного кодекса Франции, за наемничество предусматривается наказание в виде лишения свободы до пяти лет и штрафа в размере €75 тыс. При этом в законе есть «лазейки», которые позволяют наемникам и организациям, занимающимся вербовкой граждан, в некоторых случаях избежать наказания.

«Во-первых, согласно французскому законодательству, под понятие наемников не подпадают те, кто за участие в боевых действиях (пусть даже на бумаге) не получает вознаграждение, превышающее денежное довольствие по соответствующей должности в вооруженных силах Франции», — поясняется в сообщении российского МИДа.

Также в эту категорию не попадают украинцы, отправившиеся из Франции на Украину, даже если они служили в Иностранном легионе и имеют французское гражданство, так как они будут считаться «выходцами из страны — участницы вооруженного конфликта».

«Кроме того, функции силовой поддержки часто делегируются «одноразовым» ЧВК (частным военным компаниям. — Ред.), вербующим сотрудников низовых звеньев «на месте». Подобная схема активно используется и на Украине. При этом в качестве инструкторов часто выступают наемники из числа бывших военнослужащих французского Иностранного легиона — выходцев из соответствующих стран», — добавили в дипведомстве.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Париж проявляет лицемерие, когда отказывается признавать наличие французских наемников в Донбассе. Он отметил, что информация об участии наемников из Франции на стороне вооруженных формирований Украины подтверждается в том числе данными разведки.

Тогда же «РИА Новости» сообщило, что с начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыло более 300 французских наемников. По словам собеседника агентства, по состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции. Он указал, что иностранные наемники входят в состав «Интернационального легиона обороны Украины».

Ранее, 19 января, в МИД РФ заявили послу Франции Пьеру Леви, прибывшему туда после вызова в связи с уничтожением в Харькове 16 января пункта временной дислокации иностранных наемников, выступавших на стороне Вооруженных сил Украины, что гибель французских наемников лежит на совести официального Парижа. Тогда посол покинул здание, не ответив на вопросы журналистов. В тот же день в МИД Франции, по сообщениям журналистов, заявили об отсутствии наемников на Украине или где-либо еще.

Тогда же председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты обратятся в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией боевиков. Он отметил, что во французском государстве наемничество запрещено законом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.