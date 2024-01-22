Париж проявляет лицемерие, когда отказывается признавать наличие французских наемников в Донбассе. Такое мнение выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Но почему так ведет себя Франция, почему не может этого признать — всё тоже понятно в их лицемерии. У них законом запрещено наемничество, и если они это признают, то это будет напрямую противоречить их законам», — заявил он.

Пушилин рассказал, что информация об участии наемников из Франции на стороне вооруженных формирований Украины подтверждается в том числе данными разведки. Также он сказал, что у Франции «двойные стандарты».

«Будут отрицать, отмахиваться, потом, когда представится возможность, расскажут, что это была такая задумка», — прогнозирует глава ДНР.

В этот же день волонтеры SOS Donbass передали «РИА Новости» данные 13 французских наемников, находившихся в Харькове во время удара ВС России. Возраст французов, принимавших участие в боевых действиях на Украине, — от 24 до 49 лет.

20 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети X призвал пресечь пропаганду, побуждающую людей ехать наемниками на Украину. Он подчеркнул, что Франция не должна ввязываться в этот конфликт.

19 января в МИД РФ заявили послу Франции Пьеру Леви, прибывшему туда после вызова в связи с уничтожением в Харькове 16 января пункта временной дислокации иностранных наемников, выступавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), что гибель французских наемников лежит на совести официального Парижа. Тогда посол покинул здание, не ответив на вопросы журналистов.

Кроме того, в тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обратятся в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией боевиков. Он отметил, что во французском государстве наемничество запрещено законом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.