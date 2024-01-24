Политолог усомнился в высоком энтузиазме Швеции вступать в НАТО

Швеция при всем затянувшемся процессе вступления в НАТО вполне неплохо чувствует себя и в качестве кандидата. Такое мнение «Известиям» 24 января выразил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

Накануне парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались.

«Я бы не стал списывать со счетов сам энтузиазм Швеции на самом деле, которая достаточно уверенно и спокойно себя чувствует в последнее время в контексте кандидатства, нежели непосредственно окончательного члена НАТО. Поэтому с учетом всех тех вызовов и проблем, которые, например, появились в Финляндии в последнее время, возможно, в Швеции вполне комфортнее было бы оставаться в том статусе, который сложился за последние полтора года», — считает Коньков.

Политолог при этом подчеркнул, что, несмотря на голосование парламента Турции, финальное слово остается за президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого еще сказано не было, поэтому в этом вопросе еще могут оставаться подводные камни.

«По крайней мере, если есть желание у Эрдогана еще что-то выторговать, то он вполне может считать вопрос незакрытым для себя. Что касается Венгрии, которая также не утвердила заявку Швеции, то здесь тоже можно наблюдать по, как минимум, последнему году, что венгерский парламент тоже не горит желанием быстро рассматривать этот вопрос», — резюмировал политолог.

23 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение турецкого парламента и заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Он также выразил надежду, что Венгрия последует примеру Турции и завершит национальную ратификацию заявки Швеции как можно скорее.

Венгрия остается последней участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выразил мнение, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, так как не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили в тот момент Венгрия и Турция.