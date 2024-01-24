НАТО же: парламент Турции поддержал заявку Швеции на вступление в блок

Турция поддержала заявку Швеции на вступление в НАТО. Таким образом, Венгрия остается единственной страной, которая до сих пор не проголосовала за ратификацию этого протокола. Впрочем, Стокгольм и не видит смысла обсуждать этот вопрос с венгерским премьером Виктором Орбаном. Вероятно, потому что Швеция уже де-факто примкнула к альянсу, и без юридически оформленного членства участвуя практически во всех мероприятиях НАТО. Так уж ли нужно скандинавской стране официальное подтверждение вступления — в материале «Известий».

Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО

Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за поддержку ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Основным лоббистом принятия такого решения стала Партия справедливости и развития, представляющая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

— Турция с самого начала была за расширение НАТО. Зная, насколько ситуация включения Швеции важна для США, Анкара пыталась получить определенные дивиденды. Тема приобретения у США истребителей F-16 стала ключевой, хоть в парламенте при обсуждении ее никто и не озвучивал. За те 15 дней, что есть у Эрдогана [до подписания документа], в идеале конгресс должен будет одобрить продажу истребителей, — полагает эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

Эксперт в области турецко-российских отношений Керим Хас также считает, что изначально было ясно: Турция одобрит вступление Швеции, но «Эрдоган, как на восточном базаре пытался устроить торг».

— Это голосование показывает проамериканские, прозападные и пронатовские взгляды турецкого истеблишмента. Несмотря на риторику властей против администрации Штатов, Эрдоган отлично продвигает интересы США и Великобритании. Я считаю, что он никогда не был антизападным лидером, — сказал эксперт «Известиям».

Еще в конце 2023 года комиссия по международным делам турецкого парламента одобрила заявку Стокгольма о вступлении в Североатлантический альянс, и тогда голос оставался только за парламентом. Для утверждения было достаточно абсолютного большинства 600-местного Великого национального собрания.

До этого в январе 2023 года Анкара приостановила переговоры о включении Швеции в альянс после антитурецкой акции сожжения Корана, произошедшей 21 января. В июле того же года генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу удалось убедить Эрдогана вернуться к переговорам. В конце октября турецкий президент передал на рассмотрение парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Нужно ли Швеции официальное членство в НАТО

Швеция подала официальную заявку на вступление в НАТО в 2022 году, одновременно с Финляндией. Однако, в отличие Хельсинки, который получил членство в альянсе 4 апреля 2023 года, Стокгольм до сих пор находится в списке кандидатов.

— Швеция в этом плане сильно отличается от Финляндии, которая за прошедшие месяцы сильно потеряла в бюджете в контексте закрытия границ с РФ, в контексте расходования бюджетных средств на непонятные цели и задачи. В этом плане Стокгольм учится на ошибках соседей, — говорит «Известиям» кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

Помимо Анкары вступлению Стокгольма в альянс препятствовал Будапешт. Усомнились в необходимости включать Швецию в альянс в Венгрии в сентябре прошлого года. Тогда в шведских СМИ появилось десятиминутное видео с критикой политики Будапешта, которое якобы демонстрируют в школах североевропейской страны. В видео, в частности, говорят, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия «Фидес», демократия в стране «постепенно перестает существовать».

Теперь Будапешт — последний, кто должен утвердить этот вопрос. В повестке венгерского парламента рассмотрение протокола намечено на весеннюю сессию, заявили «Известиям» в законодательном органе восточноевропейской страны.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона, чтобы провести двусторонние переговоры о присоединении Стокгольма к военному блоку. При этом ранее венгерский премьер утверждал, что не видит смысла форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО и ссылался на то, что его страна будет готова всерьез заняться вопросом только после одобрения заявки со стороны Турции.

В Швеции, правда, уже ответили, что не видят смысла в нынешней ситуации обсуждать с Орбаном этот вопрос, что может быть косвенным признаком того, что Швеция не стремится к скоростному включению в альянс. Такой расклад, в целом, еще сохраняет интригу относительно сроков продвижения заявки через венгерский парламент.

— Для Швеции ее нынешняя позиция вполне удобна. С этим и могут быть связаны все эти акции сожжения Корана и прочие провокации. Есть ощущение, что правительство Швеции специально предпринимает действия, чтобы включение в НАТО не состоялось в ближайшее время, — считает научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Роман Плюснин.

Впрочем, Швеция, даже не будучи членом альянса, уже участвует в учениях НАТО, в том числе в начавшихся 22 января маневрах Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»). Это самые масштабные учения блока со времен холодной войны, в них планируется задействовать около 90 тыс. солдат. До этого в сентябре 2023 года Швеция вместе с еще 13 странами НАТО участвовала в учениях «Северное побережье» в Балтийском море. А весной Стокгольм предложил свою территорию для проведения натовских маневров «Аврора-23» с участием 26 тыс. военных.

В отрыве от НАТО Швеция уже поставляет военную помощь другим странам, в том числе Украине. Так, в январе 2024 года правительство страны распорядилось предоставить $4,86 млн на нужды Киева, а также по $490 тыс. Молдавии и Грузии. До этого в конце 2023-го в Стокгольме говорили, что там готовятся принять решение о передаче Киеву крупнейшего в контексте двусторонней помощи пакета средств на сумму в $134 млн.

Кроме того, даже не находясь в НАТО, Швеция выполняет одно из основных требований альянса — выделять на оборонный бюджет 2% ВВП. На 2024 год отчисления на финансирование военных нужд страны были увеличены на $1,86 млрд по сравнению с 2023-м и составили $10,86 млрд, что как раз доводит долю расходов до нормативных 2%. В 2025 году оборонный бюджет планируют увеличить еще на $1,11 млрд.

— По прошествии двух лет после декларирования желания Швеции вступить в НАТО, основный пыл уже угас. Все, кто хотели получить от этого какие-то дивиденды, они их либо уже получили, либо способны продолжать получать преимущество от самого процесса обсуждения вступления Швеции в НАТО и в то же время поддерживать в информационном пространстве этот выигрышный для политических элит нарратив, — комментирует Александр Коньков.

Задержка включения Швеции в НАТО выгодна не только Стокгольму, но и Венгрии с Турцией. Пока на правах кандидата на вступление в альянс Стокгольм участвует в военных учениях и укрепляет военное сотрудничество с США, не имея при этом обязательств перед союзниками в полном объеме, а Будапешт и Анкара, помимо всего прочего, получают пространство для торга с другими членами НАТО по интересующим ее вопросам.

По словам Александра Конькова, смысла ускорять вступление Швеции в НАТО члены альянса пока не видят и рассуждения на эту тему, по крайней мере в Венгрии, могут продолжаться еще долгое время. Тем не менее подвижки, по его мнению, могут возникнуть в случае эскалации конфликта на Украине или же в ситуации внутринатовского кризиса, когда нужно будет «встряхивать» информационную повестку, считает эксперт.

В то же время, для России непосредственной угрозы от вступления Швеции в альянс не наблюдается. Об этом еще в 2022 году говорил Владимир Путин. Президент РФ подчеркнул: Москва отреагирует на расширение блока, исходя из угроз, которые «будут создаваться».