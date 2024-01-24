Шведский премьер приветствовал решение Турции по ратификации заявки страны в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, 23 января, поприветствовал решение парламента Турции ратифицировать членство страны в НАТО.

«Сегодня мы на один шаг ближе к полноправному членству в НАТО. Позитивным является то, что парламент Турции проголосовал за одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО», — говорится в его посте в соцсети Х.

Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО ранее в этот день. Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались.

Венгрия останется последней участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции.

Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

До этого, 16 ноября 2023 года, члены турецкой парламентской комиссии по иностранным вопросам от оппозиционной Хорошей партии призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов.

В октябре Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и самой покинуть блок.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили Венгрия и Турция.