Парламент Турции ратифицировал протокол о членстве Швеции в НАТО

Парламент Турции во вторник, 23 января, проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом следует из трансляции заседания.

Из 346 депутатов «за» выступили 287, 55 высказались «против», еще четверо воздержались.

После того, как парламентарии поддержали документ, он отправится на подпись к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

До этого, 16 ноября 2023 года, члены турецкой парламентской комиссии по иностранным вопросам от оппозиционной Хорошей партии призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов.

В октябре Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и самой покинуть блок.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.