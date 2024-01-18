Венгрия весной рассмотрит одобрение заявки Швеции в НАТО
Парламент Венгрии рассмотрит вопрос ратификации заявки на вступлении Швеции в НАТО в ходе весенней парламентской сессии, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
«Ратификация соглашения о вступлении Швеции в НАТО включена в план парламентской сессии. Комитету, занимающемуся процедурными вопросами (House Committee. — Ред.), поручили принять решение по предлагаемой повестке дня дальнейших заседаний», — заявили в парламенте.
Там уточнили, что старт весенней сессии парламента намечен на конец февраля.
Заявку на вступление в НАТО Швеция вместе с Финляндией направила в мае 2022 года. Официальным членом альянса Хельсинки стал в апреле 2023 года. Помимо Венгрии, протокол об одобрении заявки Швеции не ратифицировала Турция.
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Игра на соглашение: Венгрия рассмотрит заявку Швеции в НАТО весной