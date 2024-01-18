Игра на соглашение: Венгрия рассмотрит заявку Швеции в НАТО весной

Парламент Венгрии включил ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО в план весенней сессии, которая начнется в конце февраля, заявили «Известиям» в пресс-службе государственного собрания страны. Эксперты полагают, что для одобрения заявки Стокгольма Будапешт попытается добиться уступок от своих европейских партнеров: в частности, потребует разморозки оставшихся средств, предназначенных ему со стороны ЕС. Помимо Венгрии с западными союзниками торгуется и Турция. О том, чего добиваются Будапешт и Анкара и сможет ли Швеция вступить в альянс, — в материале «Известий».

Разыграть «шведскую карту»

Тема принятия Швеции в НАТО по-прежнему остается на повестке дня Североатлантического альянса. Заявку на вступление в организацию Стокгольм направил еще в мае 2022 года. Вместе с ним запрос направила и Финляндия, однако ее приняли в ряды практически сразу — в апреле 2023-го. Швеции приходится ждать дольше — ее заявку, в частности, всё еще не одобрила Венгрия. В венгерском правительстве отмечают, что концептуально не против присутствия Швеции в альянсе, напоминая, что кабмин направил документы о вступлении страны в блок еще летом 2022 года.

— Венгерское правительство уже подало запрос о вступлении Швеции в НАТО в венгерский парламент. Поэтому теперь парламент должен решить, когда включить этот вопрос в свой календарь, — сказали «Известиям» в правительстве Венгрии.

Венгерское государственное собрание (парламент) неоднократно откладывало рассмотрение этого вопроса. Формальными основаниями были то отсутствие кворума, то уход парламента на летние каникулы, то плохие отношения со шведскими политиками. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто не раз заявлял, что ратификации протокола препятствуют их несправедливые упреки в нарушении принципов демократии и верховенства права в Венгрии. Власти недвусмысленно указывают, что хотя правящая партия «Фидес» имеет абсолютное большинство в парламенте, она не способна повлиять на волю депутатов. В парламенте сообщили «Известиям», что планируют рассмотреть вопрос о ратификации протокола в ходе будущей весенней сессии.

— Ратификация соглашения о вступлении Швеции в НАТО включена в план парламентской сессии. Комитету, занимающемуся процедурными вопросами (House Committee. — «Известия»), поручили принять решение по предлагаемой повестке для дальнейших заседаний. Ожидается, что весенняя сессия парламента начнется в конце февраля, — заявили в пресс-службе ведомства.

Дата голосования по законопроекту о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО до сих пор не определена несмотря на то, что документ уже прошел обсуждение в профильных комитетах. «Известия» направили в «Фидес» запрос, готова ли партия поддержать ратификацию документа. Венгерский журналист и член клуба «Валдай» Габор Штир считает, что Венгрия не против, чтобы Швеция официально вошла в альянс, однако она стремится разыграть «шведскую карту», чтобы добиться больших уступок от Евросоюза.

— Это часть политической игры. Венгрия блокирует одобрение как заявку Швеции на вступление в НАТО, так и выделение Украине Евросоюзом долгосрочной финансовой помощи на €50 млрд, поскольку сама Венгрия не получает европейские деньги, — рассказал эксперт «Известиям». — Треть суммы уже разблокировали, и поэтому Будапешт уже идет на компромиссы.

Эксперт напомнил, как в декабре премьер-министр Виктор Орбан неожиданно не стал блокировать решение Европейского совета начать переговоры Брюсселя с Киевом о вступлении Украины в Евросоюз, хотя до этого выступал категорически против их старта, указывая на несоответствие Киева необходимым критериям. В преддверии саммита лидеров объединения Еврокомиссия решила предоставить Венгрии доступ к части средств ЕС, которые были заморожены Брюсселем из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. Речь идет о сумме около €10 млрд.

Габор Штир полагает, что Венгрия продолжит добиваться больших уступок от ЕС.

Сговор Венгрии и Турции

Еще одной страной, препятствующей полноценному членству Швеции в альянсе, остается Турция, которая долгое время добивалась от королевства более жестких мер в отношении перебравшихся туда курдских сепаратистов. На саммите НАТО, прошедшем в июле 2023 года, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно увязал одобрение заявки Швеции с европейскими перспективами Турции. «Откройте Турции путь в Европейский союз, и мы откроем путь Швеции в НАТО», — призывал он.

Анкару, в частности, интересовало обновление таможенного союза с ЕС и либерализация визового режима. Турция добивается расширения соглашения о таможенном союзе с Евросоюзом, рассчитывая сдержать инфляцию, Bloomberg прошлым летом связывал продолжение рассмотрения этого вопроса с принципиальным согласием Анкары на присоединение Стокгольма к альянсу. В какой-то момент Турция и ЕС приступили к реальным переговорам по этим темам, однако крупного прорыва добиться не удалось. «Постепенно ситуация нормализуется, но, чтобы добиться именно комплексной визовой либерализации, нам нужно еще обсудить серьезные вещи», — заявил 3 января глава МИД Турции Хакан Фидан.

А в конце декабря Эрдоган внезапно заявил, что одобрению заявки Швеции поспособствует решение вопроса со стороны США по продаже истребителей F-16 и снятие Канадой эмбарго на поставки оружия. Турецкий политолог Керим Хас уверен, что Турция, как и Венгрия не против вступления Швеции в НАТО. При этом Анкара попытается добиться больших уступок от своих партнеров, в частности от США, что пока представляется с трудом. По оценке эксперта, американская администрация не в состоянии гарантировать поставки F-16 для Турции.

— Пока Байден не может дать такие гарантии. Мы видим, как в американском конгрессе не смогли договориться даже о финансовой помощи Украине на $61 млрд, — отметил политолог в разговоре с «Известиями».

К слову, турецкая сторона совершила некоторые символические шаги навстречу союзникам. Например, в октябре Эрдоган призвал парламент ратифицировать протокол о членстве Швеции в блоке, а в конце декабря за шведскую заявку проголосовал комитет по международным делам парламента Турции. При этом турецкий лидер за три года так и не получил приглашение Байдена посетить Белый дом, заметил Хас.

— Для турецких лидеров важна картинка. Впервые в истории американо-турецких отношений после избрания нового президента США турецкого лидера не пригласили в Вашингтон для встречи тет-а-тет. Не только для Эрдогана, но и для всех турецких лидеров всегда было очень важно показать внутренней и внешней аудитории красивые фотографии встреч с крупными мировыми лидерами, в том числе с американскими президентами, — сказал специалист.

Венгерский парламент может одобрить вступление Швеции в НАТО после аналогичного решения в Турции, полагают эксперты. В июне 2023 года глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что обе страны договорились обмениваться информацией по вопросу вступления Швеции в альянс. Хотя позже Венгрия не раз заявляла, что никакого сговора между Будапештом и Анкарой по вопросу членства Швеции в НАТО не существует.

— Если Турция добьется получения от США самолетов F-16, Венгрия может снять свои претензии. Орбан говорил, что Венгрия не станет последней страной, ратифицировавшей заявку Швеции, — предположил Габор Штир.

Россия, в свою очередь, отмечала, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает непосредственной угрозы. «Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — заявил в 2022 году президент РФ Владимир Путин.