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Парламентская комиссия Турции призвала отозвать заявку Швеции на членство в НАТО

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Фото: ТАСС/IMAGO/Sven Simon
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Члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной Хорошей партии (İyi parti) призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов. Об этом 16 ноября сообщил председатель партии Кюршад Зорлу.

«Мы заявили, что данное предложение (заявка Швеции. — Ред.) должно быть отозвано, в противном случае мы поставим комментарий. После переговоров заседание комиссии было перенесено на неопределенный срок. Мы продолжим следить за каждым вопросом в интересах нашей страны», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Парламентская комиссия Турции не приняла решения по заявке Швеции на членство в НАТО. Член национального собрания Фуат Октай заявил, что правящая партия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана проведет дальнейшие переговоры и может вернуть законопроект в повестку дня на следующей неделе.

«Чтобы все наши законодатели одобрили членство Швеции в НАТО, они должны быть полностью убеждены. Мы обсудим всё это на нашем [следующем] заседании комиссии», — сказал Октай, чьи слова приводит агентство Reuters.

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Днем ранее директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин заявил «Известиям», что единственной возможной причиной блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО являются противоречия, связанные с правовым статусом курдских сепаратистов.

Ранее в тот день источник «РИА Новости» в Великом национальном собрании (парламенте) Турции сообщил, что до конца года страна может одобрить членство Швеции в НАТО, если не будет эксцессов, способных повлиять на ситуацию.

23 октября Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем до этого, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, отметив, что его страна должна покинуть альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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