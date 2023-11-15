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В МГИМО назвали возможную причину блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО

Топорнин: Турция может отклонить членство Швеции в НАТО из-за конфликта с курдами
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Единственной возможной причиной блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО являются противоречия, связанные с правовым статусом курдских сепаратистов. Об этом в беседе с «Известиями» 15 ноября заявил директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин.

«На самом деле только один, наверное, есть определенный конфликт или противоречия, связанные с правовым статусом так называемых курдских сепаратистов. Это члены бывшей или нынешней там Рабочей партии Курдистана, которые в свое время получили право на убежище в Швеции, которые, по мнению [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, являются преступниками и которых нужно судить по турецким законам, — это главное противоречие, которое существует между двумя странами», — отметил Топорнин.

При этом эксперт добавил, что между Анкарой и Стокгольмом уже была некая такая договоренность о том, что Швеция больше не будет так просто предоставлять убежище, а Турция не будет выдвигать радикальных требований возврата политических беженцев.

«То есть они намекают, что если Швеция будет соблюдать эти договоренности, тогда будет зеленый свет на вопрос вступления Швеции в НАТО», — резюмировал Топорнин.

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Ранее в среду источник «РИА Новости» в Великом национальном собрании (парламенте) Турции сообщил, что до конца года страна может одобрить членство Швеции в НАТО, если не будет эксцессов, способных повлиять на ситуацию.

23 октября Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем до этого, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, отметив, что его страна должна покинуть альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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