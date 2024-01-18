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В Венгрии заявили о незаинтересованности Швеции во вступлении в НАТО

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Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery/Tt
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Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО. Об этом 18 января заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами.

По его словам, Швеция не предпринимает никаких шагов, чтобы укрепить союзнические отношения с Венгрией.

«Из этого можно сделать вывод, что присоединение к НАТО не является приоритетом для Швеции», — отметил Гуйяш.

Он сообщил, что шведская сторона не связывалась с парламентом Венгрии по вопросу ратификации соглашения о вступлении королевства в альянс. Гуйяш заявил, что Венгрия не хочет стать последней страной, которая позволит Швеции оказаться в НАТО.

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Ранее в этот день пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что рассмотрит вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО в ходе весенней парламентской сессии. Ее старт намечен на конец февраля.

До этого, 16 ноября, члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной Хорошей партии призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем до этого, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, отметив, что его страна должна покинуть альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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