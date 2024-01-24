В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО

Турция — суверенное государство, она может принимать решения относительно своих союзников в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января.

«Турция является членом Североатлантического альянса. <...> Это суверенное решение Турции», — сказал Песков, комментируя решение турецкого парламента одобрить заявку Швеции в НАТО.

Также он отметил, что Турция имеет свои обязательства перед союзниками по альянсу и отдельные переговорные процессы с ними.

Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО ранее в этот день. Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

Также 24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение турецкого парламента и заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Он также выразил надежду, что Венгрия последует примеру Турции и завершит национальную ратификацию заявки Швеции как можно скорее. На данный момент Венгрия остается единственной страной — участницей объединения, которая не одобрила заявку Швеции.

До этого, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили в тот момент Венгрия и Турция.