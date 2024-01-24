Генсек НАТО заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение парламента Турции ратифицировать заявку Швеции на прием в НАТО и заявил об усилении альянса благодаря его новому члену. Об этом 23 января сообщило агентство CBC News.

«Все союзники по НАТО согласились [на саммите] в Вильнюсе пригласить Швецию присоединиться к нашему альянсу, и Швеция выполнила свои обязательства. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас — безопаснее», — приводит его слова агентство.

Столтенберг также выразил надежду, что Венгрия последует примеру Турции и завершит национальную ратификацию заявки Швеции как можно скорее.

Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО ранее в этот день. Из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, еще четверо воздержались. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поприветствовал это решение, добавив, что теперь страна на один шаг ближе к полноправному членству в альянсе.

Венгрия остается последней участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не утвердили в тот момент Венгрия и Турция.