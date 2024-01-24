Диетолог объяснила пользу имбиря при простуде и язве желудка

Напитки с имбирем не только очень полезны при простуде, но и могут помочь в борьбе с такими серьезными проблемами, как язвенная болезнь желудка. Об этом рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik в среду, 24 января.

«Имбирный чай или отвар рекомендуются при простудных заболеваниях, хотя нужно уточнить, что это может быть лишь вспомогательным средством при медицинском лечении простуды. Также в фитомедицине считается, что настой или чай из имбиря могут применяться при язвенной болезни желудка», — сообщила она.

По словам Залетовой, причина этого в противовоспалительных свойствах продукта, которые проявляются не только в ротовой полости, но и в желудочно-кишечном тракте.

Эту способность имбиря можно даже усилить, если, например, добавить к нему лимон или мед.

«Лимон — известный поставщик основного «противопростудного» витамина С. А мед содержит прополис, который тоже обладает противовоспалительным действием, и микроэлементы, которые будут способствовать укреплению иммунитета. Плюс мед скрасит терпкий вкус имбирного чая, который в хорошей концентрации не всеми может восприниматься как вкусный напиток», — объяснила врач.

Она рассказала, что имбирь также полезен при атеросклерозе и избыточной массе тела. В первом случае он позволит воспрепятствовать росту бляшек в венах и артериях. Во втором — ускорит обменные процессы в организме и поможет быстрее сбросить лишние килограммы.

При этом диетолог объяснила, что не нужно употреблять слишком много напитков с содержанием имбиря, поскольку острые продукты могут раздражать рецепторы желудочно-кишечного тракта, что приводит к диарее. Кроме того, нельзя принимать этот корень в периоды обострения заболеваний ЖКТ. Также следует следить за возникновением аллергических реакций, поскольку эфирное масло имбиря может их провоцировать. Принимать же следует не больше двух чашек чая с имбирем в день.

«У напитка должен быть характерный, терпкий вкус, обычно это три–четыре тонких слайса имбиря, которые сначала настояли на кипятке, а потом разбавили. И не нужно сразу начинать пить по две чашки крепкого настоя. Начинать надо со слабого раствора, с одной чашки в день, а дальше смотреть по переносимости. Если всё нормально и мы хотим получить максимальный эффект, то можно увеличивать и концентрацию имбиря в напитке, и частоту его применения», — резюмировала специалист.

Ранее, 18 января, врач-терапевт, гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала, что имбирный чай, в составе которого главным ингредиентом является корень имбиря, содержит витамины С, В1, В2, А, эфирные масла и аминокислоты лейцин, лизин, валин, треонин, триптофан и фенилаланин. Благодаря такому составу он поддерживает работу головного мозга, обладает тонизирующим, противовоспалительным и антиоксидантным свойствами.