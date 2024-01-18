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Названы продукты для повышения работоспособности

Врач Утюмова: употребление грецких орехов способствует улучшению памяти
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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» и медицинская компания «СберЗдоровье» составили корзину для улучшения работоспособности. В нее вошли скумбрия и сельдь, брокколи, льняное масло, горький шоколад, грецкие орехи и тыквенные семечки. Стоимость этих продуктов в день для одного человека составила 350 рублей.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова дала рекомендации, чтобы помочь организму повысить работоспособность. Эксперт предложила дневной рацион, который окажет положительное влияние на общее состояние организма и улучшит память, выносливость, внимание и настроение: жирные сорта рыбы (25 г скумбрии, 40 г сельди); тыквенные семечки — не более 100 г в сутки; горький шоколад — 30 г в сутки; грецкие орехи — 30 г в сутки; брокколи — 150 г в сутки; льняное масло — 1–2 столовые ложки (15–30 г) в день.

«Жирные сорта рыбы содержат полиненасыщенные жирные кислоты. Они способствуют укреплению стенок сосудов и нормализации артериального давления, что приводит к улучшению когнитивных функций. Тыквенные семечки — источник цинка, магния, витаминов А и Е. Эти вещества активизируют деятельность нейронов, в результате чего улучшается память и повышается общая выносливость нашего организма. Горький шоколад является природным антиоксидантом, содержит аминокислоту тирозин, которая превращается в дофамин. Он стимулирует центры удовольствия в мозге и улучшает настроение, снижает уровень кортизола. Грецкие орехи имеют в составе мелатонин, магний, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (альфа-линоленовая кислота), омега-6 и омега-9. Эти вещества способствуют улучшению памяти и остальных когнитивных функций. Брокколи богаты бором и лютеином, которые помогают головному мозгу корректно работать. 100 г льняного масла содержат 70% полиненасыщенных жирных кислот, что способствует укреплению памяти», — сказала она.

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По словам врача, некоторые напитки обладают бодрящим и тонизирующим эффектом, это вода с лимоном или лимонным соком, зеленый чай, имбирный чай, гранатовый сок и какао. Например, имбирный чай, в составе которого главным ингредиентом является корень имбиря, содержит витамины С, В1, В2, А, эфирные масла и аминокислоты: лейцин, лизин, валин, треонин, триптофан и фенилаланин. Благодаря такому составу он поддерживает работу головного мозга, обладает тонизирующим, противовоспалительным и антиоксидантным свойствами.

«СберМаркет» также проанализировал спрос на продукты, влияющие на повышение работоспособности. По данным сервиса, в зимнее время года спрос на скумбрию вырос на 52%. Продажи темного шоколада выросли на 50% по сравнению с осенью, а льняного масла — на 45%. Лидером стали грецкие орехи, спрос на которые вырос на 153% по сравнению с последним месяцем осени и на 22% относительно декабря прошлого года.

В декабре врач-кардиолог, к.м.н. Анна Кореневич предупредила, что определенные продукты запечатывают сосуды, что может привести к печальным для здоровья последствиям. Так, атеросклероз провоцирует избыток сахара, в связи с чем следует ограничить употребление сладкого, быстрых каш, изделий из белой муки и белого риса.

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